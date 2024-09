VIDEO Mobilizare uriașă în Franța: peste 100.000 de persoane au protestat faţă de numirea lui Michel Barnier ca premier. Stânga îl acuză pe Macron că „a furat” alegerile

Aproximativ 110.000 de persoane au manifestat sâmbătă în Franța, dintre care 26.000 la Paris, oamenii ieșind în stradă la apelul partidelor de stânga pentru a denunța „lovitura de forță” a președintelui Emmanuel Macron, care a numit în cele din urmă un prim-ministru de dreapta, Michel Barnier, la aproape două luni după alegerile legislative din iulie, relatează AFP.

Potrivit Ministerului de Interne, s-au alăturat celor aproximativ 150 de manifestații prevăzute sâmbătă în toată Franța în jur de 110.000, în timp ce organizatorii au revendicat participarea a 300.000 de manifestanți în toată țară și a 160.000 la Paris.

Partidele de stânga îl acuză pe preşedintele Emmanuel Macron că „a furat alegerile” prin numirea unui politician de centru-dreapta în fruntea guvernului, în condiţiile în care scrutinul convocat anticipat a adus în frunte o mare coaliţie de stânga, urmată de extrema dreaptă.

