VIDEO Mojtaba Khamenei încă nu a apărut în public, dar o secvență surprinsă la înmormântarea tatălui său a dat naștere unui val de speculații

Mojtaba Khamenei a devenit liderul suprem al Iranului după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de SUA și Israel în 28 februarie. Noul ayatollah încă nu a apărut în spațiul public în noua sa calitate. Chiar și așa, CNN a atras atenția asupra unor secvențe misterioase de la funeralii.

Potrivit publicației americane, în mediul online există speculații pe tema imaginilor de la funeralii, unde, printre cei prezenți pentru a-și lua rămas bun de la Ali Khamenei, poate fi observat un bărbat care poartă șapcă și are fața acoperită cu o mască neagră. Unii sugerează că persoana misterioasă ar putea fi chiar Mojtaba Khamenei.

Cel mai recent mesaj public al liderului iranian

De când a devenit noul lider suprem al Iranului, comunicarea publică a lui Mojtaba Khamenei s-a rezumat la mesaje transmise și atribuite lui de către instituțiile media iraniene.

Un astfel de mesaj a fost distribuit sâmbătă de agenția de știri Fars. În comunicatul respectiv, liderul iranian promite „răzbunare” pentru moartea tatălui său.

„Această răzbunare este voința națiunii noastre și trebuie să fie inevitabil dusă la îndeplinire”, a declarat el, într-o scrisoare semnată vineri, le-a mulțumit „zecilor de milioane” de oameni care au participat la recentele ceremonii funerare ale lui Ali Khamenei.

Se crede că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul care l-a ucis pe tatăl său – și care i-a omorât și mama, și soția.

Amenințarea lui Mojtaba Khamenei de a se răzbuna vine după ce președintele american Donald Trump amenințase la rândul său că Iranul va fi „decimat” dacă încearcă să îl ucidă.

În această săptămână, Israelul a transmis Statelor Unite informații despre un plan recent al Teheranului de a-l asasina pe Trump, au spus două surse familiarizate cu situația pentru CNN.