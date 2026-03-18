VIDEO Moment stingher pe covorul roșu cu Nicole Kidman, Jeff Bezos și soția sa

El este al patrulea cel mai bogat om din lume, însă nici măcar statutul de miliardar al lui Jeff Bezos nu a putut-o împiedica pe Nicole Kidman să îi „fure” acestuia și soției sale momentul lor de pe covorul roșu la petrecerea organizată de Vanity Fair după gala Premiilor Oscar, relatează Daily Mail.

O înregistrare video a momentului arată cum actrița premiată cu Oscar a intrat aparent neintenționat în cadru în timp ce fondatorul Amazon și soția sa Lauren Sánchez, în timp ce cuplul poza, braț la braț, pentru fotografi pe covorul de sosiri.

Imaginile surprinse în acel moment o arată pe Nicole trecând grațios în spatele celor doi, în timp ce înainta pe covorul roșu, pășind pentru scurt timp în cadru în timpul ședinței lor foto.

La scurt timp după, atât Jeff, cât și Lauren au părut să-și întoarcă privirea pentru a o urmări pe Nicole, în timp ce aceasta a făcut un pas înainte pentru a poza pentru propriile fotografii.

🌟This was the moment you realize why Nicole Kidman was the real star



As she walked by, Jeff Bezos and Lauren Sánchez almost looked like fans waiting for her acknowledgment.



She simply kept moving and didn’t even bother. pic.twitter.com/8eaAYOX9QU — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2026

Momentul cu Kidman și Bezos, ținta glumelor pe rețelele de socializare

Înregistrarea video s-a viralizat pe rețelele de socializare, numeroși utilizatori ai acestora ironizând momentul stingher pentru miliardar și soția sa. „Această regină a trecut pur și simplu pe lângă ei și a spus că vedeta de cinema a sosit”, a scris un utilizator pe „X”.

„Un Chrysler 300 pare un Phantom până când apare un Phantom adevărat!”, a glumit altcineva, în timp ce o altă persoană a adăugat: „Nu doar că le-a intrat în cadru, i-a făcut irelevanți”.

Kidman, în vârstă de 58 de ani, a participat la Oscaruri ca femeie celibatară după mulți ani, în urma despărțirii de soțul ei, cântărețul de muzică country Keith Urban.

Presa de la Hollywood a aflat în septembrie anul trecut că actrița și Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. La scurt timp după începutul noului an, cei doi au ajuns la un acord pentru finalizarea divorțului.

Kidman urmează să joace anul acesta în filmul „Practical Magic 2”, despre „povestea unei familii de vrăjitoare blestemate de secole la o viață lipsită de dragoste care încearcă să rupă vraja confruntându-se cu secrete întunecate și sacrificându-se una pentru alta”, potrivit descrierii de pe Cinemagia.

Kidman joacă în filmul ce va avea premiera în cinematografe pe 11 septembrie alături de Sandra Bullock și Joey King.