Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după o căsnicie de două decenii

Actrița Nicole Kidman și vedeta muzicii country Keith Urban s-au separat după 19 ani de căsătorie, potrivit TMZ și revistei People, citate de Reuters.

Celebrul cuplu a început să locuiască separat la începutul verii, Urban mutându-se din casa familiei din Nashville, Tennessee, și achiziționând propria reședință în capitala muzicii country, potrivit TMZ. Informația a fost confirmată și de o sursă BBC.

TMZ și revista People au relatat că Kidman s-a opus despărțirii și s-a luptat pentru a-și salva căsnicia.

Reuters precizează că nu a putut confirma în mod independent separarea. Reprezentanții celor doi nu au comentat informația privind despărțirea.

Kidman, în vârstă de 58 de ani, și Urban, în vârstă de 57 de ani, și-au început carierele în Australia și au dublă cetățenie americană și australiană. Cei doi s-au cunoscut în ianuarie 2005 la un eveniment de promovare a Australiei la Hollywood și s-au căsătorit în iunie anul următor la Sydney.

Au două fiice, Faith Margaret, în vârstă de 14 ani, și Sunday Rose, în vârstă de 17 ani. Kidman are doi copii adoptați din căsătoria anterioară cu actorul Tom Cruise.

Kidman, a cărei interpretare a scriitoarei Virginia Woolf în filmul „The Hours” i-a adus un premiu Oscar, a publicat ultima dată o fotografie cu ea și Urban pe rețelele de socializare în luna iunie, pentru a sărbători aniversarea nunții lor, potrivit The Hollywood Reporter (THR).

Urban a postat cele mai recente fotografii împreună cu soția sa pe rețelele de socializare în luna mai, după ce au participat la premiile Academy of Country Music Awards 2025, conform The Hollywood Reporter.

Kidman a încheiat la începutul acestei luni producția continuării filmului „Practical Magic” cu Sandra Bullock, în timp ce Urban se află în turneu din luna mai pentru a-și promova cel de-al 11-lea album de studio, „High”, a mai scris THR.