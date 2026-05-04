VIDEO Momentul „Bolojan” de la Gala Premiilor Gopo

La Gala Premiilor Gopo 2026, desfășurată luni seară, și-a făcut apariția și „premierul Ilie Bolojan”, în interpretarea comediantului Ionuţ Rusu. Personajul Bolojan i-a avertizat pe producătorii de filme că „trăim vremuri grele” și „nu trebuie aruncat cu bani în stânga și-n dreapta”.

Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, a ajuns la cea de-a XX-a ediţie, o ediție aniversară, și se desfășoară luni seară la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti. În cadrul evenimentului, sunt recompensate performanţele cinematografiei autohtone din ultimul an.

Gala Premiilor Gopo este prezentată, pentru al treilea an la rând, de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut ca Teo.

Într-un moment umoristic din timpul galei, prezentatorul Teo anunță intervenția prin legătură video a „premierului Ilie Bolojan”, care are mai multe sfaturi pentru producătorii din cinematografie, în aceste „vremuri de criză”.

Rolul lui Bolojan este jucat de actorul de comedie Ionuț Rusu.

„Am primit sesizări de la oamenii mei din teritoriu că producătorii mici nu mai ajung să ia finanțare din cauza băieților deștepți din cinematografie. Să ne înțelegem: nu o să vă dau eu finanțare, nu mai sunt bani, dar o să vă învăț să vă descurcați cu bugetele mici pe care le aveți. Tocmai de asta sunt aici, să vă spun de unde să tăiați și cât”, spune personajul Bolojan în sketch.

Apoi atenționează: „Trăim vremuri grele, nu trebuie să aruncăm cu bani în stânga și-n dreapta. Se cheltuie prea mult pe locații, decoruri și costume. Propun să se facă filme-lectură, cu actori care citesc scenariul, nu trebuie să dai spectatorului mură-n gură. Ar fi bine să-și folosească și el imaginația”.

„Mă doare sufletul când aud de atâta risipă. Cu un telefon mai ieftin nu se putea filma? (…) Trăim vremuri de criză, oameni buni!”, mai transmite „premierul Ilie Bolojan”, care are chiar și un sfat pentru spectatori: „De ce să mergi la cinema, când oricum apare filmul într-o lună pe net”.