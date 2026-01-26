VIDEO Momentul când susținătorii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la o manifestație în capitala Braziliei / Zeci de oameni răniți

Zeci de oameni au fost răniți, unii în stare gravă, după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în timpul unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, transmite AFP, citată de Agerpres.

Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul Plaza do Cruzeiro din capitala braziliană pentru a-l susţine pe Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-o închisoare la periferia oraşului.

Într-un moment, un fulger a lovit în zona mitingului, cu puțin timp înainte de ora locală 13:00. Cel puțin 89 de persoane au primit îngrijiri la faţa locului, iar dintre acestea, 47 au fost transportate la două spitale din apropiere. 11 victime erau în stare gravă, potrivit unui bilanț transmis de pompieri pentru AFP.

Momentul când lovește fulgerul a fost surprins într-o filmare difuzată pe rețelele de socializare. Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional!

Momento en que cae un rayo en la Plaza do Cruzeiro mientras manifestantes pedian por la libertad de Bolsonaro en Brasil. pic.twitter.com/CTwSthxqlg — Noe Barral Grigera (@nbg__) January 26, 2026

„A fost haos. A lovit fulgerul și toată lumea s-a prăbușit. Nu am înțeles ce s-a întâmplat la început – oamenii se ajutau reciproc, alergau peste tot”, a declarat un martor, citat de The Mirror.

„Pompierii erau deja acolo, dar erau atât de mulți oameni răniți. A lovit chiar în fața noastră”, a mai spus acesta.

Susținătorii lui Bolsonaro au participat la un marș de șapte zile numit „Marșul pentru Libertate și Dreptate”, condus de congresmanul opoziției Nikolas Ferreira și alți politicieni de dreapta.

Marșul s-a încheiat duminică, participanții parcurgând aproximativ 240 km de la Paracatu la Brasilia în sprijinul lui Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani pentru că a plănuit o lovitură de stat.

El suferă de probleme grave de sănătate, în special din cauza unui atac cu cuțitul suferit în 2018, în plină campanie electorală, care a necesitat mai multe intervenții chirurgicale complicate.