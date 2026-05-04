VIDEO Momentul când un avion al United Airlines lovește un camion şi un stâlp pe autostradă înainte de aterizare, în SUA

Avionul United Airlines care a lovit un stâlp de iluminat şi un camion pe autostradă.

Un avion în care se aflau peste 200 de pasageri a lovit duminică un stâlp de iluminat și un camion care circula pe o autostradă din apropierea Aeroportului Internațional Newark Liberty, statul american New Jersey, când se pregătea să aterizeze, a anunțat poliția americană, transmite CNN.

Avionul Boeing 767 al companiei United Airlines, care venea din Veneţia, Italia, se deplasa cu o viteză de peste 250 km/h când a trecut peste New Jersey Turnpike, chiar în apropierea aeroportului.

La bordul avionului, se aflau 221 de pasageri şi 10 membri ai echipajului, a declarat compania aeriană.

O anchetă preliminară a arătat că o roată de la trenul de aterizare al avionului şi partea inferioară a aeronavei „s-au ciocnit cu un stâlp şi cu un camion. Stâlpul a lovit apoi un Jeep”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Statale din New Jersey, sergentul-major Charles Marchan.

„Şoferul camionului a suferit leziuni care nu îi pun viaţa în pericol şi a fost transportat la un spital din zonă”, a declarat oficialul poliției.

O filmare surprinsă de camera de bord a camionului a aratat că şoferul se deplasa pe şosea în timp ce zgomotul motoarelor avionului devenea din ce în ce mai puternic. Brusc, anvelopele trenului de aterizare al avionului au lovit camionul, zguduindu-l şi împrăştiind cioburi de sticlă.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Șoferul camionului, pe nume Warren Boardley, din Baltimore, livra produse de panificaţie la un depozit al aeroportului din Newark când a avut loc incidentul, a declarat pentru CNN Chuck Paterakis, vicepreşedinte senior al departamentului de transport al Schmidt Bakery.

Șoferul a suferit tăieturi la braţ din cauza sticlei sparte, dar nu a suferit răni grave şi a reuşit să oprească în siguranţă, potrivit lui Paterakis.

În urma incidentului, United Airlines a precizat că aeronava a aterizat în siguranţă, a rulat normal până la poartă şi niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit.

„Vom efectua o anchetă riguroasă privind siguranţa zborului în legătură cu incidentul, iar echipajul a fost suspendat din serviciu ca parte a procesului”, a precizat United.