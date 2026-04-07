VIDEO Momentul emoționant al misiunii Artemis II. „Am dori să poarte numele Carroll”

La peste 400.000 kilometri de Pământ, pe măsură ce astronauții misiunii Artemis II înconjurau Luna, a avut loc un moment emoţionant în tăcerea spaţială.

De la bordul capsulei Orion, echipajul a sunat la centrul de control al misiunii pentru a solicita ca un crater selenar să fie dedicat în onoarea lui Carroll, soţia decedată a comandantului misiunii, Reid Wiseman, potrivit The Guardian.

„Acum câțiva ani, am început această călătorie în familia noastră de astronauți și am pierdut o persoană dragă. Numele ei era Carroll, soția lui Reid, mama lui Katie și Ellie”, a anunţat canadianul Jeremy Hansen, vizibil emoționat, în timpul transmisiunii.

„Există o formaţiune reliefală într-un loc frumos de pe Lună, la graniţa dintre faţa vizibilă şi faţa ascunsă. În anumite momente ale tranzitului lunar, o veţi putea vedea de pe Pământ. Este un punct clar pe Lună. Am dori să poarte numele Carroll”, a mai spus el, cu vocea tremurândă.

Reid Wiseman, astronautul american al NASA care comandă misiunea Artemis II, a izbucnit în lacrimi. La fel şi colegii săi şi toţi s-au îmbrăţişat.

Carroll Taylor Wiseman a murit de cancer în 2020, iar Reid Wiseman, fost pilot de vânătoare, îşi creşte singur cele două fiice.