VIDEO Momentul în care Elon Musk începe să danseze alături de roboți umanoizi la adunarea acționarilor Tesla

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a oferit un moment inedit la adunarea acționarilor Tesla, el urcând pe scenă și dansând alături de roboți umanoizi după ce investitorii au aprobat un plan de compensații de un trilion de dolari pentru miliardar.

„Iar roboții aceștia doar dansează, nu au fire. Aceștia sunt roboți pe bune”, a subliniat Musk, referindu-se la modelul Optimus dezvoltat de Tesla.

Tesla CEO Elon Musk shows off his dance moves as he bounded onto the stage of the company's annual meeting at its factory in Austin, Texas, accompanied by dancing robots https://t.co/4PNOyhBuIt pic.twitter.com/IWQPXVruoV — Reuters (@Reuters) November 7, 2025

Musk afirmă de ceva timp că roboții umanoizi optimus reprezintă viitorul pentru Tesla și că, în cele din urmă, producția de astfel de roboți va înlocui fabricarea de mașini ca principalul obiect de activitate al companiei pe care o conduce.

Musk distribuie frecvent pe rețelele de socializare înregistrări video cu Optimus, dar experții în robotică nu au fost în general impresionați de acestea.

Musk și Tesla spun că robotul umanoid Optimus poate face tot mai multe lucruri

Mai devreme în cursul acestui an Musk a publicat o înregistrare video cu un robot Optimus îndeplinind o serie de sarcini într-un laborator de testare, precum aruncarea gunoiului, folosirea unei mături și a unui aspirator, ruperea unui șervețel dintr-un prosop de hârtie, amestecarea într-o oală cu mâncare, deschiderea unui dulap și tragerea unei perdele, printre altele.

Inginerii de la Tesla afirmau în luna mai că Optimus a reușit să finalizeze toate sarcinile printr-o singură rețea neuronală și că robotul umanoid a învățat să facă aceste lucruri direct din înregistrări video de pe YouTube, filmate la persoana întâi de oameni care desfășurau sarcini asemănătoare.

Totuși, analiștii și experții în robotică sunt în general precauți față de înregistrările video precum cea prezentată de Musk la momentul respectiv, având în vedere că ele sunt filmate într-un mediu controlat și fără observatori externi.

Joi, el a făcut apoi o serie de promisiuni de pe scena adunării anuale a acționarilor Tesla – de la începerea, în aprilie, a producției modelului Cybercab, taxiul-robot cu două locuri și fără volan, până la prezentarea viitorului automobil sport electric Roadster de nouă generație. Musk a adăugat că Tesla va avea nevoie de „o fabrică uriașă de cipuri” pentru producția de procesoare AI și că ar trebui să ia în considerare o colaborare cu Intel.

Acționarii au votat și în favoarea investiției Tesla în startup-ul de inteligență artificială al lui Musk, xAI, deși mulți s-au abținut de la acest vot. Parteneriatul ar urma să fie unul important pentru dezvoltarea în viitor a roboților Optimus.