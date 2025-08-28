VIDEO. Momentul în care o rachetă rusească lovește o clădire din Kiev. Numărul victimelor după atacurile de noaptea trecută e în creștere

15 persoane, dintre care trei sau patru copii, au fost ucise și zeci de alte persoane au fost rănite în urma unui atac rus de amploare asupra orașului Kiev, în noaptea de 27-28 august, informează publicația ucraineană Pravda.com.ua. În același timp, 10 persoane sunt date dispărute.

Pe social media au apărut imagini cu una dintre rachetele rusești care își atinge ținta în capitala Ucrainei.

Potrivit Pravda, Rusia a utilizat un total de 629 de mijloace aeriene – drone, precum și rachete aer-sol și sol-sol – pentru a lansa un atac de amploare asupra Ucrainei în noaptea trecută. Unitățile ucrainene de apărare aeriană au distrus 589 dintre acestea.

În urma acestui atac, în Kiev, ziua de vineri, 29 august, a fost declarată zi de doliu.