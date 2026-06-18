VIDEO: Momentul în care Trump semnează acordul dintre SUA și Iran la Palatul Versailles

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei ședințe în Sala Cabinetului de la Casa Albă, pe 27 mai 2026, la Washington, DC. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a semnat un acord de prelungire a armistițiului cu Iranul la Palatul Versailles din Franța, chiar lângă Paris.

Acordul în 14 puncte, numit Memorandum de Înțelegere, a fost semnat la o cină post-G7 la Versailles, unde Trump a fost însoțit de președintele francez Emmanuel Macron și de Prima Doamnă Brigitte Macron.

Președintele american Donald Trump a ţinut să le reamintească, miercuri, celorlalţi lideri din ţările G7, cine este la conducere, din punctul său de vedere. Ajuns ultimul la o reuniune de lucru dedicată dezvoltării internaţionale, preşedintele american s-a oprit scurt la capătul mesei unde erau deja aşezaţi ceilalţi şefi de stat şi de guvern şi le-a spus: „I am the boss” (Eu sunt şeful, n.r.), înainte de a-şi ocupa locul zâmbind larg, declaraţia sa stârnind câteva râsete, relatează Le Figaro.