VIDEO Momentul în care un avion pierde o roată imediat după decolare

O înregistrare video a surprins momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways la scurt timp după ce decolase, luni, de la aeroportul din Las Vegas Loncu destinația Londra, relatează Sky News.

Avionul BA a plecat de la Aeroportul Internaţional Harry Reid din Nevada în jurul orei 21:10, ora locală, când a avut loc incidentul. Avionul a continuat să zboare în siguranţă peste Atlantic şi a aterizat la Londra, potrivit Flightradar24, chiar cu 27 de minute mai devreme decât era programat, notează News.ro.

British Airways A350-1000 loses one of its main gear wheels on departure from Las Vegas Harry Reid International Airport.



The incident captured on a Flightradar24 automated live stream occurred last night on the BA274, as reported by @flightradar24.



The flight continued for a… pic.twitter.com/ftMM7ixrR4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2026

Nu este clar ce a cauzat problema cu roata.

„Siguranţa şi securitatea stau la baza tuturor activităţilor noastre şi sprijinim autorităţile în anchetele lor”, a transmis British Airways într-un comunicat.

Aeroportul Internaţional Harry Reid (LAS) a declarat că „are cunoştinţă de un incident care a implicat un avion British Airways care a plecat de la LAS şi și-a continuat zborul spre Londra, unde a aterizat în siguranţă, fără alte incidente”.

Anvelopa a fost recuperată de pe aerodrom şi nu au fost raportate victime sau daune în zona aeroportului, a adăugat purtătorul de cuvânt.