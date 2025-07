VIDEO Momentul în care un avion se prăbușește în mijlocul unei autostrăzi, printre mașinile care circulau, în Brescia

Un avion ultraușor s-a prăbușit pe șoseaua de centură din Brescia marți, în jurul orei locale 12:15, în zona Fenili Belasi, un sat din Azzano Mella, regiunea Lombardia, scrie presa italiană.

La bord se aflau avocatul milanez Sergio Ravaglia, în vârstă de 75 de ani, proprietarul avionului, și partenera acestuia, Anna Maria De Stefano, în vârstă de 50 de ani.

Avionul a decolat din Gragnano Trebbiense, în provincia Piacenza, iar cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Au murit carbonizați în interiorul avionului, care a luat foc imediat după ce a lovit carosabilul, notează Corriere de la Serra.

Din fericire, nicio altă persoană nu a fost rănită, în contextul în care pe autostradă treceau în acel moment mașini.

Momentul prăbușirii aparatului de zbor a fost surprins de camerele de luat vederi din trafic.

#BREAKING: Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.



Witnesses described the plane spiraling out of control before it suddenly dropped into traffic and erupted into flames.



The pilot and one passenger both elderly were trapped in the wreckage and… pic.twitter.com/iEyJjXBa4L