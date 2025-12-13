VIDEO. Momentul în care un robot îl lovește cu piciorul în abdomen pe șeful unei companii: „Prea violent!”

Într-un videoclip postat pe Instagram, Zhao Tongyang, CEO-ul companiei chineze EngineAI, s-a echipat cu protecții pentru picioare, abdomen și cap. Colegii l-au tachinat, întrebându-l dacă este nervos. A urmat lovitura, scrie site-ul Yahoo Finance.

Apoi, robotul T800 al companiei a apărut și l-a lovit cu piciorul pe Tongyang în abdomen, iar acesta a căzut la pământ.

„Prea violent!”, a spus Tongyang într-o traducere. „Prea brutal!”.

Videoclipul cu CEO-ul companiei a fost publicat după ce EngineAI a postat un alt videoclip în care robotul său umanoid executa lovituri și salturi. Scepticii de pe internet au acuzat că robotul din videoclip era generat pe computer (CGI), așa că următorul videoclip al companiei a arătat robotul lovind cu piciorul în stomacul CEO-ului.

Nu este clar dacă robotul T800 al EngineAI era telecomandat sau se mișca independent.

EngineAI a strâns 180,69 milioane de dolari în decembrie 2025, potrivit PitchBook, într-o rundă de finanțare condusă de grupurile de investiții chineze HPR Capital, Tsinghua Holdings Capital și Henan Investment Group.