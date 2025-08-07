VIDEO Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe postul de televiziune american Fox News, că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, în condițiile în care mass-media israeliene evocă o posibilă cucerire totală a teritoriului palestinian, transmit agențiile AFP, Reuters și Agerpres.

„Avem această intenție”, a răspuns premierul israelian, întrebat dacă țara sa intenționează să preia controlul asupra întregului teritoriu.

„Nu vrem să păstrăm (Gaza). Vrem să stabilim un perimetru de securitate, dar nu vrem să-l guvernăm”, a adăugat Benjamin Netanyahu.

„Vrem să predăm ștafeta unor forțe arabe care vor guverna corespunzător fără să ne amenințe și oferindu-le o viață bună locuitorilor din Gaza. Acest lucru nu este posibil cu Hamas”, a continuat el.

'WE INTEND TO': Israeli prime minister @netanyahu tells FOX News' @BillHemmer that Israel is aiming to take control of Gaza in order to liberate its people from the grips of Hamas and end the threat of the terror regime against his country. pic.twitter.com/lxQkYKHEB8 — Fox News (@FoxNews) August 7, 2025

Interviul a fost difuzat pe Fox News înainte ca prim-ministrul israelian să convoace, joi, cabinetul de securitate pentru a decide asupra următorilor pași în războiul din teritoriul palestinian, unde extinderea preconizată a operațiunilor militare a generat alarmă în rândul familiilor ostaticilor și rezerve din partea șefului de Stat Major al armatei.

Sondajele de opinie arată că majoritatea israelienilor ar dori ca războiul să se încheie cu un acord care să ducă la eliberarea ostaticilor deținuți încă de militanții mișcării palestiniene islamiste Hamas.

Mama unui ostatic a îndemnat joi oamenii să iasă în stradă pentru a-și exprima opoziția față de extinderea campaniei. Forumul Familiilor ostaticilor l-a îndemnat pe șeful Statului Major militar, Eyal Zamir, să se opună extinderii războiului și guvernul să accepte un acord care să pună capăt războiului și să ducă la eliberarea ostaticilor rămași.

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că armata va executa deciziile guvernului până când toate obiectivele războiului vor fi atinse.

Armata israeliană ocupă sau operează în prezent pe teren în aproape 75% din Fâșia Gaza, în principal din pozițiile sale permanente din teritoriu, de-a lungul frontierei, bombardând oriunde consideră necesar.