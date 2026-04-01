VIDEO Nicio pedeapsă pentru piloții care s-au dus cu elicoptere de luptă la casa cântărețului Kid Rock: „Continuați, patrioți”

Secretarul american Apărării, Pete Hegseth, a declarat nu va exista nicio sancțiune pentru piloții militari care au zburat în weekend cu două elicoptere de atac Apache în apropierea casei cântărețului Kid Rock, într-o aparentă manifestare de sprijin pentru acest susținător declarat al președintelui Donald Trump, transmite Reuters.

Anunțul lui Hegseth, făcut printr-o postare pe rețelele de socializare, vine după declarațiile lui Trump, care a minimalizat importanța incidentului petrecut lângă casa muzicianului din Nashville, Tennessee.

„Probabil că n-ar fi trebuit să facă asta. Dar le place Kid Rock. Mie îmi place Kid Rock”, a spus Trump. „Poate că încercau să-l apere”, a adăugat el.

Echipajul implicat în incident fusese suspendat după ce a părut să se abată de la misiunea sa, a declarat un oficial american marți.

Armata SUA ar trebui să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

Rock a postat sâmbătă un videoclip pe X, stând în fața piscinei sale și salutând unul dintre elicoptere.

This is a level of respect that shit for brains Governor of California will never know. God Bless America and all those who have made the ultimate sacrifice to defend her. 🇺🇸 🙏 pic.twitter.com/iD5mmkaXv1 — KidRock (@KidRock) March 28, 2026

Hegseth, care și el are o casă în Tennessee, l-a lăudat pe Kid Rock și a spus că piloții nu vor păți nimic.

„Mulțumesc @KidRock. Suspendarea piloților @USArmy a fost RIDICATĂ. Nicio pedeapsă. Nicio anchetă. Continuați, patrioți”, a scris Hegseth pe X.

Elicoptere militare au fost văzute zburând și în apropierea demonstranților din Nashville care participau la proteste organizate împotriva politicilor lui Trump, parte a mitingurilor anti-Trump „No Kings” care au avut loc în toată țara.

„Piloții Armatei trebuie să respecte standarde stricte de siguranță, profesionalism și reglementările de zbor stabilite. Este în curs o procedură administrativă pentru a evalua misiunea și a verifica respectarea reglementărilor și a cerințelor privind spațiul aerian”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Armatei SUA, maiorul Montrell Russell.

„Se vor lua măsuri adecvate dacă se constată vreo încălcare. Până la finalizarea procedurii, nu vor mai fi făcute alte comentarii”, a adăugat Russell.