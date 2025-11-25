VIDEO Nicușor Dan spune ce îl surprinde cel mai tare, de la preluarea mandatului. ”Nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare”

Președintele a susținut, marți, că „statul român stă destul de bine” în privința securității cibernetice, dar că „mai există zona de dezinformare în care încă nu suntem bine”, pentru că România nu are mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare, iar modul în care instituțiile statului comunică „nu este deloc structurat”.

Președintele a fost întrebat, la summitul pentru guvernanța digitală, cum vede integrarea tehnologiei în Strategia de apărare a țării.

„Dacă venim strict în zona de tehnologie, aici e nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare, în mod automat, pentru că așa nu-ți ajung oamenii să culegi toate lucrurile care pot să fie spuse, deci să nu lași timp ca pentru o parte importantă din populație o campanie să devină adevăr și să reușești ca în comunicarea instituțiilor statului, care trebuie să spună adevărul lor, ea să fie coordonată și să aibă impact, pentru că în momentul de față, spun la întâmplare, un comunicat al Ministerului Apărării nu știu dacă ajunge la 1-2 la mie din populație”, a declarat Nicușor Dan.

Cine are încrederea cetățenilor pentru a spune: „nu e așa”?

Președintele a punctat apoi ce probleme apar în legătură cu dezinformarea, spunând că autoritățile statului și media trebuie sa recâștige încrederea cetățenilor.

„Ce este dezinformarea de fapt? Este o abatere de la o referință. Întrebarea este: care e referința? Pentru că, în mod normal, se spun niște lucruri, în teorie, într-o democrație, și apare un lider politic care are încrederea cetățenilor si spune „nu e așa”, sau apare un trust de presă care are încrederea cetățenilor care spune „nu e așa’”și dezinformarea aceea dispare. Problema este că noi nu mai avem referința sau ea este mult diminuată. Cine are încrederea cetățenilor pentru a spune: „nu e așa”? Acesta e un lucru care nu ține de tehnologie, ci ține de încrederea pe care autoritățile statului și media trebuie sa o recâștige față de cetățeni și e un proces care va dura”, a subliniat șeful statului.

„Nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare”

Președintele a atenționat că orice administrație are nevoie de date pentru a lua decizii, însă s-a lovit de o mare problemă de la preluarea mandatului, iar asta l-a „daranjat cel mai tare”:

„În perioada pe care am petrecut-o aici, ăsta a fost lucrul care cumva – nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare, că de multe ori informațiile pe care le primești din diferite zone sunt diferite sau diferă de la o lună la alta și nu e normal, pentru că nu există o structură și o colaborare între instituții astfel încât informațiile de care ai nevoie pentru a lua deciziile să fie puse într-un mod structurat, organizat și stabil.

”Ăsta este un lucru care tine de funcționarea statului”.



Un alt aspect unde România are probleme, în opinia președintelui, este interacțiunea cu cetățenii și mediul de afaceri, unde interfața între stat și cei care ar trebui sa o folosească este de multe ori deficitară.

Președintele a mai anunțat că Strategia Națională de Apărare care va fi prezentată miercuri Parlamentului include „câteva pasaje” care au rezultat din sugestiile primite de la cetățeni în perioada cât a fost în dezbatere publică, mulțumind pentru dezbaterea publică.