VIDEO Nicușor Dan, despre criza carburanților: „Pe orizontul imediat, nu se pune problema de raționalizare” / Ce spune despre Ormuz și acțiunile României

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că situația din piață va fi cea care va reflecta dacă ordonanța adoptată joi de Guvern ca răspuns la criza carburanților a avut efectele scontate sau se impune o nouă intervenție din partea Executivului. „În măsura în care nu ajută, Guvernul va fi obligat să reintervină”, a spus șeful statului.

Întrebat de reporteri, joi seară, în marja participării la Gala Colegiului Medicilor din România, dacă se poate ajunge pe viitor la o raționalizare a carburanților, Nicușor Dan a spus: „Nu, n-aș merge… Adică, pe orizontul imediat, nu se pune problema asta, de raționalizare”.

„Mai departe, tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și, în felul acesta, piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică, adică o să vedeți întâlniri ale Guvernului cu actorii din piața asta și măsuri pe măsură ce lucrurile se întâmplă”, a afirmat președintele.

Guvernul a adoptat joi o ordonanță care prevede plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025 pentru întreg lanțul – de la rafinare, la vânzare, exporturi de motorină și țiței doar cu acordul autorităților și amenzi de până la 10% din cifra de afaceri pentru cei care nu vor respecta aceste reguli.

Întrebat dacă ar fi fost oportună o scădere a accizelor la carburanți, Nicușor Dan a explicat că „acesta este un calcul economic pe care nu îl putem face în momentul acesta, aici”.

„Suntem într-o criză, evident, și într-o criză trebuie să ne păstrăm calmul și să discutăm cu cifrele pe masă”, a continuat președintele.

Ce a spus despre implicarea României în depășirea crizei din Ormuz

În 20 martie, șeful statului anunțase că România aderă la o declarație internațională – semnată între timp de peste 30 de țări – prin care este reclamată „închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz” ca urmare a acțiunilor Iranului și este exprimată „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere”.

„Suntem cumva într-o situație similară cu cea din Coaliția de Voință (pentru sprijinirea Ucrainei, n.r.), adică suntem în pregătirea unei intervenții care se va întâmpla în momentul în care nu va mai exista război în zona respectivă”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând la o întrebare a reporterilor pe această temă.

„Mai departe de atât poate să fie o soluție diplomatică, poate să fie o soluție la limită, astea sunt scenarii, dar tocmai de asta, ca și la Coaliția de Voință, care s-a întrunit de un an și discută ce se va întâmpla în secunda în care va fi o încetare a focului (în Ucraina, n.r.), așa și acum, România este parte din aceste discuții care prevăd pentru fiecare dintre scenarii care este acțiunea comună a țărilor”, a mai spus șeful statului.

Potrivit datelor de pe site-ul guvernului de la Londra, declarația a fost semnată până acum de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Japonia, Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Bahrain, Lituania, Australia, Emiratele Arabe Unite, Portugalia, Trinidad și Tobago, Republica Dominicană, Croația, Bulgaria, Kosovo, Panama, Macedonia de Nord, Nigeria, Muntenegru și Albania.