VIDEO Nicușor Dan, despre noua amânare de la CCR pe pensiile magistraților: „Îmi doresc o asumare din partea CCR. Evident că e o tergiversare”

Pensiile magistraților reprezintă o problemă care a „trenat” în societatea românească și Curtea Constituțională (CCR) trebuie să își asume acest subiect, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă după ce a participat la Consiliul European informal.

Șeful statului a catalogat decizia CCR de a amâna pentru a cincea oară luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept o „tergiversare”.

„Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că este o autoritate care are în mod constituțional libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, care trenează de multă vreme. Eu îmi doresc o asumare din partea CCR”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă este vorba despre o tergiversare a instanţei constituţionale, președintele a răspuns: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii”.

CCR a amânat miercuri, pentru a cincea oară, o decizie referitoare la reforma pensiilor magistraţilor, stabilind un nou termen, pentru data de 18 februarie.

Decizia de miercuri a fost luată cu 8 voturi pentru și unul împotrivă, conform surselor HotNews.

CCR a motivat decizia amânării prin cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), pe 10 februarie 2026.

În plus, judecătorul Gheorghe Stan a depus și el o cerere pentru a fi sesizată CJUE, distinctă față de cea depusă deja marți de ICCJ.

„Este o cerere venită acum, deci trebuie analizată. Nu putem vota până când nu ne lămurim cu toate documentele”, au spus surse din CCR pentru HotNews, cu referire la solicitarea trimisă marți de ICCJ.

„Pe 18 februarie ori decidem să trimitem la CJUE, ori admitem ori respingem sesizarea, eu așa sper”, au precizat sursele.