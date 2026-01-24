Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica președintelui: „Responsabilitatea este să vă uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele”

HotNews.ro
VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica președintelui: „Responsabilitatea este să vă uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele”
Nicușor Dan, discurs la manifestațiile de la Focșsani Foto: captură video

Discursul președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele a subliniat că au acest drept de a huidui autoritățile publice, dar să-și amintească că acest drept vine cu o responsabilitate.

„La mulți ani dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, este un drept pentru care niște oameni au murit pentru care orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a răspuns Nicușor Dan după ce unii dintre participanți au huiduit și au cerut demisia.

„Acest drept vine însă și cu o responsabilitate. Responsabilitatea este să vă uitați că cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul 1, gândiți și pasul 2. Aveți o responsabilitate pentru voi, pentru copii voștri, aveți o responsabilitate pentru România întreagă”, a încheiat el.

Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la manifestațiile de la Focșani și Iași. Șeful statului și-a început vizita la Focșani la Colegiul Național „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituția de învățământ la împlinirea a 160 de ani.

Cu această ocazie, Dan a transmis că „este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate” şi le-a cerut elevilor să continue să creadă în această ţară, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro