VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Focșani. Replica președintelui: „Responsabilitatea este să vă uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele”

Discursul președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele a subliniat că au acest drept de a huidui autoritățile publice, dar să-și amintească că acest drept vine cu o responsabilitate.

„La mulți ani dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, este un drept pentru care niște oameni au murit pentru care orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a răspuns Nicușor Dan după ce unii dintre participanți au huiduit și au cerut demisia.

„Acest drept vine însă și cu o responsabilitate. Responsabilitatea este să vă uitați că cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul 1, gândiți și pasul 2. Aveți o responsabilitate pentru voi, pentru copii voștri, aveți o responsabilitate pentru România întreagă”, a încheiat el.

Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la manifestațiile de la Focșani și Iași. Șeful statului și-a început vizita la Focșani la Colegiul Național „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituția de învățământ la împlinirea a 160 de ani.

Cu această ocazie, Dan a transmis că „este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate” şi le-a cerut elevilor să continue să creadă în această ţară, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor.