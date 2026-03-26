VIDEO Nicușor Dan, întrebat dacă are „un pronostic” pentru Turcia – România. Răspunsul președintelui, râzând

Președintele Nicușor Dan s-a ferit să dea un răspuns, spunând că este superstițios, când a fost întrebat dacă are un pronostic pentru meciul pe care îl joacă România în această seară în Turcia, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.

Joi, în marja participării la Gala Colegiului Medicilor din România, una dintre întrebările primite de șeful statului din partea reporterilor a fost dacă are un pronostic pentru meciul dintre Turcia și România sau un mesaj pentru „tricolori”.

„Nu am pronosticuri și am superstiții. Din cauza asta, nu vă răspund”, a răspuns Nicușor Dan, râzând.

Naționala României joacă împotriva Turciei, joi seară, la Istanbul, în semifinala playoff-ului de calificare la Cupa Mondială din această vară. Echipa care va merge mai departe o va întâlni în finală pe câștigătoarea semifinalei dintre Slovacia și Kosovo, marți, în deplasare.

„Tricolorii” au ajuns la baraj grație parcursului din Liga Națiunilor, și nu prin preliminariile clasice, unde au terminat pe 3 într-o grupă cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale FIFA se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie, în Canada, Statele Unite și Mexic.