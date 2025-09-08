VIDEO Nicușor Dan și-a dus fiica la școală și a explicat de ce nu a participat la deschiderea anului școlar: „N-am vrut să sfidez”. Președintele a spus și de ce tăierile au început cu Educația

Nicușor Dan a declarat luni, în prima zi a anului școlar, că nu a avut nicio reacție până acum pe tema protestelor din Educație pentru că „a fost o discuție între Guvern și sindicate, reprezentanții profesorilor”.

Nicușor Dan a fost luni dimineață, împreună cu soția și fiul său în vârstă de trei ani, să-și ducă fiica la școala gimnazială unde învață.

Întrebat de jurnaliștii prezenți acolo de ce a ales să nu participe la deschiderea anului școlar în calitate de președinte, el a răspuns că motivul este „că există această tensiune”.

„Sunt niște revendicări ale profesorilor și n-am vrut să sfidez. Eu o discuție în societate și n-am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și de ce Guvernul Ilie Bolojan a operat tăieri mai întâi în domeniul învățământului,

„S-a pus întrebarea de ce s-a început cu Educația. Răspunsul e că ce trebuia să facă trebuia să fie gata până la opt septembrie și de asta s-a început cu Educația”, a răspuns Nicușor Dan.

„Haideți să vedem cum se așează situația acum și, dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. A fost un efort pe mai multe direcții de a reduce deficitul, însă a fost efortul pe Educație și el trebuia început mai devreme ca să fie gata”, a insistat președintele.

Nicușor Dan a avut și un mesaj pentru cadrele didactice care protestează. „Ne vom întâlni la 13.30 și discutăm, până una alta, copiii trebuie să ajungă la școală“. El a precizat că discuția cu reprezentanții profesorilor va avea loc la Cotroceni. Aceasta nu este trecută încă în agenda Administrației Prezidențiale.

Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală se desfășoară fără festivități: sindicatele din educație boicotează ceremoniile și cheamă profesorii la miting în Piața Victoriei, urmat de marș către Cotroceni. Mai mult, liderii sindicali spun că „în multe unități de învățământ sălile de clasă vor fi goale”. Protestele sunt determinate de noile modificări care intră în vigoare odată cu începerea noului an școlar, precum tăierea unor tipuri de burse, comasarea de școli sau creșterea normei didactice.