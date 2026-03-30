VIDEO Nicușor Dan spune de ce amână numirea șefilor la serviciile de informații

Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară că „la momentul potrivit” va exista o discuție pentru numirea șefilor SRI și SIE, întrucât acum există „o inflamare” pe plan politic.

„E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. La momentul potrivit o să facem această discuție și finalizată cu numire”, a spus președintele, răspunzând unei întrebări.

SRI a rămas fără director în iulie 2023, după ce Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia din funcție. El a ocupat această funcție timp de opt ani, din 2015. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.