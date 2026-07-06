VIDEO Noi probleme pe A10 Sebeș – Turda. Anunț important pentru șoferi de la compania de drumuri

Noi surpări au apărut pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde au mai existat probleme similare, iar autoritățile au anunțat că începând de marți se închide circulația pe o porțiune de aproximativ 17 km din autostradă, calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj.

Problemele sunt pe lotul 4 al Autostrăzii Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66, la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia, unde o porțiune din autostradă s-a surpat, iar terenul continuă să alunece.

Acum sunt restricții de circulație în zonă, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat luni că circulația va fi închisă pe aproximativ 17 km din A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj.

„În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat.

Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920”, a precizat direcția județeană de drumuri.

Secretar de stat: Am solicitat CNAIR clarificări urgente

Secretarul de stat Horațiu Cosma din Ministerul Transporturilor spune că a solicitat Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) un raport detaliat cu privire la situaţia apărută pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, precum şi un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări.

„Raportul solicitat trebuie să prezinte cauzele tehnice ale degradărilor, riscurile identificate pentru siguranţa circulaţiei, măsurile întreprinse până în prezent şi soluţiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct nevralgic”, a declarat Cosma, citat de News.ro.

El mai spune că a cerut explicaţii privind motivele pentru care a fost efectuată recepţia finală a lucrărilor în 2023, în condiţiile în care în această zonă au fost înregistrate probleme recurente încă de la darea în trafic a autostrăzii.

„De asemenea, în cazul în care evoluţia situaţiei va impune restricţii suplimentare de circulaţie, am cerut CNAIR să analizeze cu prioritate posibilitatea devierii traficului prin organizarea circulaţiei bidirecţionale pe celălalt sens al autostrăzii. Este esenţial să înţelegem cu exactitate cauzele acestor probleme, să stabilim responsabilităţile şi să implementăm, în cel mai scurt timp, o soluţie tehnică durabilă pentru acest sector al Autostrăzii A10”, a adăugat secretarul de stat.