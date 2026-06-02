VIDEO Nor uriaș de fum în regiunea rusă Krasnodar după ce ucrainenii au lovit rafinăria Ilsky

Nor de fum după ce a fost lovită rafinăria rusă Ilsky. Foto: captură X

Rafinăria de petrol Ilsky din Rusia, situată în regiunea Krasnodar din sudul țării, a luat foc în urma unui atac cu drone ucrainene desfășurat în timpul nopții, au declarat marți autoritățile locale, o nouă lovitură din campania Kievului de a priva economia Rusiei de venituri din petrol, transmite Reuters.

Kievul a vizat în mod sistematic infrastructura energetică a Rusiei, în efortul de a limita capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul din Ucraina, campania ucraineană fiind intensificată în această perioadă marcată de prețuri ridicate la petrol la nivel mondial.

Statul Major General ucrainean, care a atacat în repetate rânduri rafinăria Ilsky în acest an, a confirmat că a lovit-o din nou, afirmând că instalația producea combustibil pentru armata rusă care luptă în Ucraina.

Rafinăria joacă un rol important în susținerea logisticii forțelor de ocupație rusești datorită apropierii de porturile Mării Negre, au transmis pe X forțele de drone ale Armatei Ucrainei.

USF Struck the Ilsky Oil Refinery



On the night of June 2, operators of the @1usc_army struck the Ilsky Oil Refinery, one of the largest oil-processing facilities in southern russia.



The refinery produces gasoline, diesel fuel, fuel oil, bitumen, and other petroleum products.… pic.twitter.com/IL7eMuHZvM — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) June 2, 2026

Nu este clar deocamdată dacă operațiunile rafinăriei orientate spre export au fost întrerupte sau dacă au existat victime.

Rafinăria Ilsky are o capacitate de aproximativ 138.000 de barili pe zi.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că forțele sale au lovit 15 rafinării de petrol rusești în multiple atacuri între ianuarie și mai, provocând penurie de combustibil în Crimeea și în alte regiuni controlate de Rusia.