VIDEO Noul film al unei francize lansate cu 28 de ani în urmă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la box office și e desființat deopotrivă de critici și fani

Secvență din noul film „I Know What You Did Last Summer”, FOTO: Sony Pictures / Backgrid UK / Profimedia Images

Noul film Superman și-a păstrat coroana la box office în al doilea weekend de la lansare în condițiile în care noile lansări printre care un nou lungmetraj I Know What You Did Last Summer, nu au reușit să impresioneze în cinematografe, relatează revista Variety.

Superman a încasat în al doilea weekend de rulare 57,3 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord, o scădere obișnuită de 54% față de debutul de 125 de milioane. După o săptămână puternică la nivel de încasări zilnice, aventura cu cel mai cunoscut supererou al universului DC din portofoliul Warner Bros a ajuns la un total de 236 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și 406 milioane la nivel global.

Studioul DC are nevoie ca filmul care a avut parte de recenzii foarte bune să continue să genereze încasări în sezonul competitiv al filmelor de vară, mai ales că mai sunt doar câteva zile până la lansarea pe marile ecrane a filmului Marvel produs de Disney, The Fantastic Four: First Steps.

Dincolo de recuperarea bugetului de producție, care s-a ridicat la 225 de milioane de dolari, Superman este menit să lanseze o nouă fază a filmelor cu supereroi produse de DC Studios. Două filme „spin-off” interconectate, Supergirl și Clayface, sunt programate pentru lansare în 2026, iar un nou film Wonder Woman se află în dezvoltare.

Debut sub așteptări pentru filmul unei francize cult

Dintre premierele weekendului care tocmai s-a încheiat, I Know What You Did Last Summer de la Sony a avut cel mai bun debut, clasându-se pe locul 3 la box office-ul nord-american, cu încasări de 13 milioane de dolari din 3.206 de cinematografe.

Filmul a adăugat alte 11,6 milioane de dolari din 58 de piețe internaționale, ajungând la un total global de 24,6 milioane. Aceste încasări modeste sugerează că nostalgia nu e la fel de puternică pe cât spera Sony atunci când a aprobat continuarea acestui „slasher” și a reunit vedetele filmului original din 1997, Freddie Prinze Jr. și Jennifer Love Hewitt.

Deși I Know What You Did Last Summer a avut un debut sub așteptări, filmul a costat doar 18 milioane de dolari pentru a fi realizat și nu va avea nevoie de încasări spectaculoase pentru a-și justifica bugetul.

Însă în ceea ce privește longevitatea pe marele ecran, lucrurile nu arată bine, dat fiind că nici criticii (cu o rată a aprobării de 38% pe Rotten Tomatoes), nici publicul (calificativ „C+” pe CinemaScore) nu au apreciat filmul care marchează al cincilea titlul al francizei începute cu 28 de ani în urmă.

Deși aceasta a fost marcată de regulă de recenzii mixte și încasări oscilante, lungmetrajul original este considerat un film cult, cu o legiune de fani dedicați care au rămas alături de franciză de-a lungul anilor.

Nici noul film „Smurfs” nu a impresionat la box office

Smurfs, produs de Paramount, a debutat pe locul patru cu 11 milioane de dolari din 3.504 cinematografe nord-americane – un rezultat dezamăgitor pentru musicalul cu buget de 58 de milioane de dolari. Aventura animată a adunat până acum 25 de milioane de dolari din box office-ul internațional, ajungând la un total global de 36 de milioane.

Deși recenziile nu influențează prea mult participarea la filmele pentru familie, Smurfs are cel mai mic scor Rotten Tomatoes (o medie de 21%) din întregul top 10 al box office-ului. Publicul a fost însă mai generos, acordând filmului o notă „B+” în sondajele CinemaScore realizate în SUA la ieșirea din sălile de cinema.

Deși o astfel de primire probabil nu va declanșa un nou univers cinematografic, revenirea pe marile ecrane a francizei Smurfs va reprezenta, cel mai probabil, un motor important pentru vânzările de produse derivate.

Rihanna conduce distribuția de voci din Smurfs în rolul Smurfette, alături de o echipă numeroasă formată din James Corden, Nick Offerman, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Jimmy Kimmel, Octavia Spencer și John Goodman.

Jurassic World Rebirth, produs de studioul Universal, și-a păstrat locul doi la box office, cu încasări de 23 de milioane de dolari în America de Nord, o scădere de 42% față de weekendul anterior.

După trei săptămâni de la premieră, „reboot”-ul cu dinozauri a ajuns la 276 de milioane de dolari pe piața internă și 647 de milioane la nivel mondial. Deși sunt cifre solide – este unul dintre doar trei filme de la Hollywood care au depășit pragul de 600 de milioane de dolari în 2025 -, cel mai recent Jurassic mai are până să atingă nivelul trilogiei precedente, fiecare film din serie încasând peste un miliard de dolari la nivel global.