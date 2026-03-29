VIDEO Noul val de lovituri iraniene în Israel. O platformă industrială a fost incendiată

Gărzile Revoluționare din Iran au anunțat că un nou val de atacuri a țintit Israelul, în cursul zile de duminică. Autoritățile israeliene au confirmat că o platformă industrială a fost lovită de „resturi de rachetă”.

Gărzile Revoluționare au spus că loviturile au fost lansate în memoria celor trei jurnaliști uciși sâmbătă în Liban de către armata israeliană, transmite BBC.

Ulterior, presa israeliană a difuzat imagini de la un complex industrial din deșertul Neghev, la sud de orașul Beersheba, care arată un incendiu de proporții. Armata israeliană a precizat că incendiul a fost cauzat de impactul unor resturi de rachetă

Serviciile israeliene de urgență au transmis că în zona industrială a fost declarat „incident cu materiale periculoase” și le-au cerut muncitorilor să evacueze zona expusă și să se adăpostească în „structuri protejate”.

Potrivit Reuters, zona afectată de incendiu aparține companiei ADAMA, specializată în producția de pesticide.

Iranul a atacat și o bază militară din Kuweit, fiind răniți 10 militari kuweitieni. Autoritățile din Kuweit anunță că țara a fost vizată în ultimele 24 de ore de 14 rachete balistice și 12 drone.

În paralel, au continuat atacurile și asupra Iranului, fiind lovit sediul din Teheran al postului de știri qatarez Al Araby. Postul a condamnat atacul care a ținti jurnaliști, ceea ce contravine dreptului internațional.

Potrivir Semilunii Roșii iraniene, zece persoane au fost rănite în atac. Deocamdată, nu se știe dacă atacul a fost unul american sau israelian.