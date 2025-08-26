VIDEO Nvidia a lansat „creierul pentru roboți”. Cât costă Jetson AGX Thor

Nvidia a anunţat luni că noul său modul de cip pentru robotică, Jetson AGX Thor, este disponibil la vânzare drept kit pentru dezvoltatori, la preţul de 3.499 dolari. Primele livrări vor începe luna viitoare, iar compania descrie produsul drept un adevărat ”creier pentru roboţi”, relatează CNBC, preluat de News.ro.

După etapa de prototip, clienţii vor putea achiziţiona modulele Thor T5000 pentru roboţi gata de producţie. Pentru comenzi de peste 1.000 de unităţi, Nvidia va aplica un preţ redus de 2.999 dolari pe modul.

Directorul general Jensen Huang a subliniat că robotică reprezintă cea mai mare oportunitate de creştere a companiei, după segmentul inteligenţei artificiale, care a triplat vânzările Nvidia în ultimii doi ani.

”Nu construim roboţi şi nu construim maşini, dar oferim infrastructura hardware şi software pentru întreaga industrie”, a declarat Deepu Talla, vicepreşedinte Nvidia pentru robotică şi edge AI.

Jetson Thor se bazează pe procesorul grafic Blackwell, folosit şi în cipurile AI şi de gaming ale companiei, fiind de 7,5 ori mai rapid decât generaţia anterioară.

Cipurile dispun de 128 GB memorie, ceea ce le permite să ruleze modele avansate de AI generativă şi să interpreteze mediul înconjurător – o cerinţă cheie pentru roboţii umanoizi.

Printre companiile care utilizează cipurile Nvidia se numără Agility Robotics, Amazon, Meta şi Boston Dynamics.

Deşi robotica reprezintă în prezent doar aproximativ 1% din veniturile totale ale Nvidia, domeniul creşte rapid: divizia de auto şi robotică a raportat în mai vânzări trimestriale de 567 milioane dolari, în urcare cu 72% faţă de anul precedent.

Noile cipuri Thor vor putea fi utilizate şi pentru maşini autonome, în special de producătorii chinezi, sub denumirea Drive AGX, adaptată pentru industria auto prin sistemul de operare Drive OS.