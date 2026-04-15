VIDEO O activistă ce a „eliberat” un homar dintr-un restaurant Michelin a avut parte de o surpriză neașteptată

O activistă pentru drepturile animalelor care a „eliberat” un homar viu dintr-un restaurant de lux din Marea Britanie specializat în fructe de mare și l-a eliberat într-un port a primit interdicția de a se apropia la mai puțin de 10 metri de local, dar a avut parte și de o surpriză neașteptată, relatează The Independent.

Emma Smart, o biologă marină în vârstă de 47 de ani, a intrat în forță în restaurantul „Catch at the Old Fish Market” din Weymouth, Dorset, în timp ce clienții se pregăteau de plecare.

Ea s-a îndreptat direct către un acvariu, a apucat un crustaceu și, în pofida încercărilor a doi angajați de a interveni, a trecut în forță pe lângă ei pentru a ieși din incintă.

Apoi a eliberat animalul în portul din apropiere, soarta sa ulterioară rămânând necunoscută.

Animal rights activist Emma Smart, 47, stormed a seafood restaurant in Weymouth, grabbed a live lobster from the tank and “freed” it into the harbour.



She was convinced it was about to be boiled for dinner.



Turns out the lobster had been a much-loved educational pet pic.twitter.com/wTdyPTemKr — HDNewslive (@HDNewslive) April 15, 2026

Ce n-a știut activista

Totuși, homarul îi aparținea proprietarului restaurantului și nu era destinat vânzării, fiind folosit de doi ani și jumătate în schimb în scopuri „educative” pentru copiii care vizitau localul. El nu era destinat vânzării sau consumului.

„Catch at the Old Fish Market” este un restaurant inclus în Ghidul Michelin, care a avut anterior printre clienți personalități precum Sir David Attenborough.

Smart, descrisă drept o persoană care „ține foarte mult la animale”, a recunoscut o acuzație de distrugere, referitoare la un homar, atunci când a apărut în fața Tribunalului Coroanei din Bournemouth.

Procurorii au precizat în fața instanței că, deși unele specii de raci sunt pe cale de dispariție și protejate, homarii nu sunt. Drept urmare, activista a scăpat de o penalizare mai dură.

Activista britanică Emma Smart, FOTO: Vuk Valcic / Zuma Press / Profimedia

„Nu știm dacă homarul a supraviețuit sau nu”

Kitan Ososami, avocatul femeii, a declarat că aceasta a luat o decizie „impulsivă” după ce a văzut homarul în acvariu.

„A acționat din impuls. Ține foarte mult la animale și la bunăstarea vieții marine, iar acesta a fost factorul care a determinat-o să comită această faptă”, a spus avocatul.

Judecătoarea i-a impus activistei un ordin de restricție pe o perioadă de trei ani, interzicându-i să se apropie la mai puțin de 10 metri de restaurant sau de angajații ori clienții acestuia.

Judecătoarea Susan Evans i-a spus lui Smart: „Homarul nu se afla acolo pentru a fi consumat. Era acolo în scopuri educative”.

„Erați hotărâtă să îl luați din acvariu și l-ați dus în port. A fost un lucru profund greșit de făcut. Nu a fost deloc un lucru bun pentru homar și nu știm dacă a supraviețuit sau nu”, a mai spus judecătoarea.