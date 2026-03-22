VIDEO O „armată” de 350 roboți umanoizi intră în fabricile Renault. Urmează Dacia, în etapa a doua

Angajații din uzinele grupului Renault, inclusiv cei de la Dacia care astăzi fac diferite activități repetitive ce presupun efort, precum ridicare de greutăți, sunt primii care trebuie să-și facă griji în privința viitorului lor loc de muncă, care poate fi ocupat gratis de roboți.

Robotul umanoid Calvin-40 va fi noul angajat al uzinelor grupului Renault, peste aproximativ un an. După cum au declarat șefii companiei, vor fi introduși pentru toate muncile repetitive care presupun efort 350 de roboți, iar primele fabrici care vor primi acești noi „angajați” sunt cele cu valoare adăugată mare, puternic automatizate. Celelalte, inclusiv fabricile în care sunt asamblate vehicule Dacia, sunt și ele vizate, dar pe un termen mai lung.

Anunțul a fost făcut de șefii Renault Group la Paris, în cadrul evenimentului de prezentare a planului strategic futuREady.

„Prin utilizarea, în medie, cu 30% mai puține componente per vehicul, prin integrarea a 350 de roboți umanoizi de nouă generație pentru sarcinile dificile sau cu valoare adăugată scăzută și prin utilizarea AI, Renault Group își propune să înjumătățească timpii de întrerupere din uzine, să reducă consumul de energie cu 25% și să obțină o diminuare globală a costurilor de producție cu 20%”, a anunțat Francois Provost, CEO Renault Group. Thierry Charvet, Chief Industry Officer al grupului, a nuanțat ulterior, într-o discuție la care a participat și Profit.ro, planul privind roboții.

„Vom începe la stațiile de lucru pentru care ergonomia este în joc, pentru că purtarea greutăților limitează în cele din urmă numărul de operațiuni pe care un om le poate face. Deci este primul domeniu, a fost primul domeniu de aplicare pentru prima generație de roboți”, a explicat Charvet, care a precizat că, de cealaltă parte, viteza actuală a robotui Calvin „nu este suficientă să înlocuiască o ființă umană”, iar dexteritatea, „niciodată”, spune directorul Renault, care susține că acest punct va fi o limitare pentru roboții următorilor ani.

