VIDEO Val de atacuri în Orientul Mijlociu. Ambasada SUA din Irak și rafinăriile din Emirate, printre ținte

Incendii în urma atacurilor americano-israeliene ce au vizat mai multe depozite de petrol în Teheran, Iran, la 8 martie 2026. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un val de atacuri coordonate a lovit, în noaptea de luni spre marți, puncte strategice din regiunea Golfului, forțând suspendarea temporară a zborurilor. Sistemele de apărare locale și americane au interceptat rachete și drone, în timp ce obiective energetice cheie au fost lovite, potrivit CNN.

Ofensiva a vizat direct Ambasada SUA și un hotel de lux din Bagdad, în timp ce în Emiratele Arabe Unite atacurile asupra infrastructurii petroliere au provocat incendii majore și închiderea temporară a spațiului aerian.

Principalele evoluții raportate în cursul dimineții de marți în regiune:

Iran: Armata israeliană a declarat că a „lansat o serie de atacuri la scară largă” asupra capitalei Teheran, vizând infrastructura regimului. Semiluna Roșie iraniană a anunțat marți dimineață că echipele de salvare încercau să ajungă la un locuitor prins sub dărâmături, în timp ce agenția de știri Mehr a raportat explozii în capitală.

Liban: Armata israeliană a anunțat o „nouă serie de atacuri” asupra țintelor Hezbollah din Beirut, după ce luni a lansat o operațiune terestră extinsă în sudul țării.

Israel: Serviciile de urgență au semnalat lansarea unor rachete dinspre Iran, precizând că nu s-au înregistrat victime. Armata israeliană a declarat că sistemele sale defensive au interceptat proiectilele în timp ce sirenele răsunau în nordul țării.

Irak: Ambasada SUA și hotelul Al-Rasheed din Bagdad au fost ținta unor drone marți dimineață, conform imaginilor geolocalizate de CNN. Apărarea aeriană a doborât un proiectil în apropierea ambasadei, iar câmpul petrolier Majnoon a fost, de asemenea, atacat.

Emiratele Arabe Unite: Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă a închis temporar spațiul aerian pe fondul „evoluțiilor rapide de securitate”.

Au fost suspendate operațiunile la câmpul de gaze Shah și în zona industrială Fujairah în urma unor incendii provocate de drone. Un petrolier aflat la ancoră a raportat că a fost lovit de un „proiectil necunoscut”.

Qatar: Forțele armate au interceptat un atac cu rachete, resturile căzute provocând un incendiu minor într-o zonă industrială.

Kuweit: Apărarea aeriană a răspuns la „amenințări ostile cu rachete și drone”, forțele armate avertizând că exploziile auzite sunt rezultatul interceptărilor.

Arabia Saudită: Ministerul Apărării a declarat că a interceptat și distrus peste o duzină de drone în partea de est a țării.