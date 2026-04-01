VIDEO O jurnalistă americană a fost răpită în Irak. Momentul a fost filmat

Jurnalista americană Shelly Kittleson a fost răpită de pe stradă în capitala irakiană Bagdad de un grup armat irakian susținut de Iran, au declarat oficiali americani, transmite BBC.

Shelly Kittleson a fost răpită marți seara, a declarat Al-Monitor, o agenție de știri pentru care a contribuit cu articole.

Al-Monitor, cu sediul în SUA, a transmis că Kittleson a fost luată de pe stradă în apropierea unui hotel din centrul Bagdad. Agenția de știri a adăugat că Departamentul de Stat al SUA a confirmat că „este la curent cu răpirea lui Kittleson și colaborează cu guvernul irakian pentru a asigura eliberarea ei”.

O înregistrare video surprinsă de o cameră de supraveghere a arătat doi bărbați care pleacă în grabă cu o mașină în care au urcat-o pe jurnalistă.

Ministerul de Interne irakian a declarat că forțele de securitate i-au urmărit pe răpitorii ei. În timpul urmăririi, una dintre mașinile răpitorilor s-a răsturnat, iar un suspect a fost arestat.

SUA spun că au avertizat-o

Secretarul de stat adjunct al SUA, Dylan Johnson, a declarat într-o postare pe X că „o persoană cu legături cu grupul de miliţii aliniat cu Iranul, Kataib Hizbollah, suspectă de implicată în răpire, a fost reţinută de autorităţile irakiene”.

Dylan Johnson a mai spus că „Departamentul de Stat și-a îndeplinit anterior datoria de a avertiza această persoană cu privire la amenințările la adresa sa și vom continua să ne coordonăm cu FBI-ul pentru a asigura eliberarea ei cât mai repede posibil”.

The U.S. Department of State is aware of the reported kidnapping of an American journalist in Baghdad, Iraq.



The State Department previously fulfilled our duty to warn this individual of threats against them and we will continue to coordinate with the FBI to ensure their… — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) March 31, 2026

Potrivit BBC, oficialii americani au contactat-o ​​pe Kittleson de mai multe ori pentru a o avertiza asupra amenințărilor la adresa ei, inclusiv chiar luni seară.

Contactul ei de urgență, Alex Plitsas, analist de securitate națională la CNN, a declarat pentru CBS că Kittleson fusese avertizată de guvernul SUA cu privire la o amenințare specifică la adresa ei din partea paramilitarilor susținuți de Iran.

Kataib Hezbollah ar fi complotat să răpească sau să ucidă jurnaliste. Kittleson fusese avertizată că numele ei era pe lista Kataib Hezbollah.

Kataib Hezbollah este un grup de miliţii susţinut de Iran care a vizat în mod repetat americanii. Kittleson este o jurnalistă freelancer specializată în Orientul Mijlociu, relatând pe larg din Siria și Irak.