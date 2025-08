VIDEO O jurnalistă și-a chemat soțul ca invitat în emisiunea pe care o moderează la TVR: „Sunteți exemplul perfect de model”

O jurnalistă de la postul public de televiziune și-a invitat propriul soț în platoul emisiunii pe care o găzduiește. Este vorba despre Mădălina Dobrovolschi, moderatoarea emisiunii „Țară, țară, cine ești?” de la TVR 1 și fostă purtătoare de cuvânt a lui Klaus Iohannis, notează libertatea.ro.

Potrivit sursei citate, în emisiunea de sâmbătă, 2 august, Mădălina Dobrovolschi l-a avut ca invitat în platou pe soțul ei, comandantul de aeronavă Emil Dobrovolschi. Emisiunea a fost anunțată de moderatoare ca fiind una „cu mai multe emoții”.

„Invitații mei sunt oameni care găsesc soluții. O ediție specială, cu mai multe emoții, o să înțelegeți imediat de ce”, a spus Mădălina Dobrovolschi.

„Voi începe, ca de obicei, din dreapta mea: Emil Dobrovolschi, comandant de aeronavă, instructor, examinator, speaker și autor de bestseller-uri. Bună seara, Emil! Mulțumesc foarte mult că ești invitatul meu. Și soțul meu, da. Ca să înțelegeți de ce sunt emoțiile acestea atât de mari”, a continuat moderatoarea TV.

Alături de Emil Dobrovolschi, în platou a fost prezent și Mugur Ardelean, medic chirurg general și manager al Spitalului Universitar de Urgență Elias. Realizatoarea a făcut și o referire directă la viața personală a celor doi invitați: „Să le spunem telespectatorilor că și în viața de zi cu zi sunteți doi profesioniști care colaborează, fie când mergeți pe motocicletă, fie în alte proiecte frumoase.”

(Mădălina Dobrovolschi, alături de soțul ei, Emil Dobrovolschi, și de medicul Mugur Ardelean, în platoul emisiunii „Țară, țară, cine ești?”, difuzată de TVR 1 pe 2 august. Sursa foto: Facebook / Mădălina Dobrovolschi)

„Eu știu toate astea. Ce înseamnă să fii moderator cu documentarea completă făcută”

În cadrul emisiunii, Emil Dobrovolschi a povestit un accident aviatic suferit în perioada în care era elev la Școala de Aviație. „Poate ne povestești… eu știu toate detaliile astea. Ce înseamnă să fii moderator cu documentarea completă făcută. Care a fost momentul cel mai greu din Școala de Aviație?!”, l-a îndemnat moderatoarea.

„Aveam 21 de ani și zburam cu un avion de antrenament, de transport ușor, și am avut un accident cu acel aparat. Norocul a fost că nu aveam colegi în spate… se opriseră la cafea, la Tulcea. Am fost doar eu și instructorul. Avionul a fost distrus în totalitate. Am avut un noroc extraordinar, am supraviețuit. Îmi amintesc noaptea aceea la hotel, când așteptam să vină comisia de la București… nici nu eram speriat. Eram mai îngrijorat de consecințele materiale decât de ideea că s-ar putea să fiu oprit din zbor”, a povestit Emil.

Moderatoarea a intervenit: „Adică de perspectiva dramatică a faptului că ai căzut cu avionul și că foarte puțini supraviețuiesc. Ce înseamnă pasiunea pentru meserie…”

Ulterior, jurnalista a continuat cu o serie de remarci laudative: „Sunteți exemplul perfect de model!”, „Este o responsabilitate a profesioniștilor să dea mai departe din această experiență”, a mai punctat Mădălina Dobrovolschi pe parcursul emisiunii.

De cealaltă parte, Emil Dobrovolschi a remarcat și el într-o instanță: „Întrebarea e foarte bună!”

„Îmi place foarte mult filosofia pe care tu o promovezi, Emil. Voi, în aviație, vă creșteți copiloții. Aveți această grijă de a fi modele”, a mai spus Mădălina, completând apoi „E copleșitoare această responsabilitate care vine la pachet cu o presiune destul de mare?”.

Emisiunea s-a încheiat cu un dialog despre emoțiile trăite în platou. „Vă mulțumesc tare mult pentru implicare, pentru idei, pentru soluții, pentru dialogul acesta. A fost o experiență deosebită. Cum a fost?!”, a întrebat Mădălina.

„Am avut emoții!”, a spus Emil Dobrovolschi. „Și eu… mai tare decât de obicei”, a răspuns soția sa.

Emisiunea moderată de Mădălina Dobrovolschi, care a ocupat timp de trei ani funcția de purtător de cuvânt al președintelui României, Klaus Iohannis, se află în grila TVR din 30 septembrie 2022.

Mădălina Dobrovolschi, fostă Pușcalău, și-a început cariera în televiziune în 2004, profesând la Antena 3, Realitatea, dar și la B1 TV.

Potrivit sursei citate, cei doi au făcut cununia civilă în 2015 și s-au cununat religios în iunie 2016.