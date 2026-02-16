VIDEO „O lovitură devastatoare pentru inimă”: Un simbol al iubirii din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților

Celebrul arc de stânci marine de la Sant’Andrea în Puglia, cunoscut sub numele de Arcul Îndrăgostiților, s-a prăbușit sâmbătă, chiar de Sfântul Valentin, după ce furtuni puternice și ploi torențiale au măturat sudul Italiei, potrivit The Guardian.

Monumentul natural, folosit de-a lungul timpului drept fundal pentru nenumărate cereri în căsătorie, era unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale regiunii Salento și o atracție centrală pentru turismul zonă.

Dispariția monumentului este văzută de autoritățile locale drept cea mai severă pierdere suferită de relieful costier în ultimele decenii, sub asaltul furtunilor tot mai agresive.

„Este o lovitură devastatoare pentru inimă”, a declarat Maurizio Cisternino, primarul din Melendugno, subliniind că una dintre cele mai emblematice atracții turistice ale Italiei a dispărut definitiv.

Autoritățile locale au explicat că vânturile violente și marea agitată au fragilizat constant stânca până la prăbușirea de sâmbătă, marcând cea mai gravă degradare a peisajului din Salento cauzată de eroziune.

„Natura a fost răsturnată: ceea ce exista acum 30 de ani nu mai există”, a avertizat primarul Cisternino, în timp ce consilierul pentru turism, Francesco Stella, a comparat momentul cu o „înmormântare”.

Ciclonii mediteraneeni, cunoscuți sub numele de „medicanes”, au remodelat structura coastelor prin forța lor distructivă, un exemplu recent fiind ciclonul Harry care a lovit în ianuarie. Aceste sisteme devin tot mai frecvente pe fondul urgenței climatice și al creșterii temperaturii mării.

„Mediterana experimentând unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată în 2025, mările mai calde supraîncălzesc atmosfera și alimentează evenimente extreme”, explică Christian Mulder, profesor de ecologie și urgență climatică la Universitatea din Catania.

Cu vânturi ce depășesc 100 km/h și valuri de până la 15 metri, aceste cicloane au lăsat în urmă porturi distruse și drumuri erodate. Cel mai grav episod a avut loc pe 25 ianuarie în Niscemi, Sicilia, unde o alunecare de teren masivă a creat o prăpastie de 4 km, înghițind secțiuni întregi din oraș.