VIDEO. O rochie cu decolteu adânc stârnește furie într-una dintre cele mai restrictive țări din lume la adresa femeilor: „Ea este liberă pentru că tatăl ei are putere”

Consilierul ayatollahului Ali Khamenei, care a ajutat la organizarea represiunii împotriva protestatarilor împotriva hijabului obligatoriu, a stârnit indignare în Iran după ce și-a lăsat fiica să se căsătorească într-o rochie cu decolteu, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe Ali Shamkhani, consilierul principal al liderului suprem al Iranului și membru al Consiliului de Expediție, însoțindu-și fiica, Fatemeh, într-o sală de nunți la luxosul hotel Espinas Palace din Teheran.

Mireasa purta o rochie albă fără bretele, cu decolteu adânc, și a intrat în sala grandioasă în aplauzele și muzica invitaților. Nici rochia mamei miresei nu a trecut neobservată.

Nunta în stil occidental a stârnit furia pe rețelele de socializare iraniene, mulți acuzându-l pe Shamkhani de ipocrizie, având în vedere legile privind hijabul obligatoriu și regulile care restricționează îmbrăcămintea femeilor de zeci de ani în această țară.

Zeci de mii de noi polițiști ai moralității

Imaginile de la nunta fiicei sale, care se presupune că au fost divulgate pe X pe 17 octombrie, apar în contextul în care, potrivit rețelei independente de televiziune Iran International, țara intenționează să introducă 80.000 de noi polițiști ai moralității în Teheran pentru a impune respectarea codurilor vestimentare islamice de către femei.

Alireza Akhondi, un deputat suedez de origine iraniană care a criticat în mod deschis regimul, a scris: „Fiica unuia dintre cei mai corupți și represivi oficiali ai Republicii Islamice se căsătorește într-o ceremonie fastuoasă, îmbrăcată lejer. Ea este liberă pentru că tatăl ei are putere. Asta nu mai este religie. Este o manifestare de ipocrizie, corupție și frică. Frica de femeile care gândesc și aleg liber.”