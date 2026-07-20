VIDEO O sculptură cu Charlie Kirk l-a lăsat falit pe artistul care a realizat-o: „Poate este blestemată. Nu știu”

Un sculptor din New York a rămas deziluzionat după ce a cheltuit 100.000 de dolari din propriul buzunar pentru a construi o statuie în mărime naturală a lui Charlie Kirk, doar pentru a descoperi că nimeni nu vrea să o cumpere, relatează The Guardian.

Sergio Furnari, originar din Italia, sperase că statuia controversatului activist conservator american, pe care intenționează să o expună în Times Square, îi va aduce „milioane” de dolari. În schimb, el deplânge că a fost bombardat cu mesaje de la oameni care îi spun că intenționează să urineze pe sculptura pe care a realizat-o în memoria activistului asasinat în septembrie anul trecut, în timpul unui discurs pe care îl ținea într-un campus universitar din SUA.

Furnari a povestit de asemenea că și-a fracturat recent piciorul în timp ce lucra la statuie, după ce s-a împiedicat de un sul de bandă adezivă în atelierul său.

„Este blestemată? Poate. Nu știu”, a declarat el pentru The Guardian.

Charlie Kirk's memorial statue is taking shape ahead of its planned unveiling in Times Square.



Artist Sergio Furnari is putting the final touches on the monument at his Queens studio before its scheduled September 10 installation—one year after the Turning Point USA founder was… pic.twitter.com/qnAsP0v8Uv — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

Sculptorul afirmă că nu îl admira pe Charlie Kirk

Kirk a fost o figură extrem de celebrată și influentă în cercurile MAGA. Însă în New York, unul dintre cele mai diverse și orașe din Statele Unite și un bastion al Partidului Democrat, Kirk este însă mult mai puțin popular.

Furnari afirmă că nici el nu era de acord cu Kirk în privința „anumitor chestiuni”. „Nu eram un fan al lui Charlie”, subliniază el. „Un lucru pe care nu-l suportam la el cât era în viață era felul în care vorbea despre Palestina. [Kirk spunea:] «Nu, Palestina nu există.» Atunci mi-am zis: «Omul ăsta trebuie să fie nebun»”.

În schimb, Furnari afirmă că a realizat statuia în încercarea de a „glorifica și de a exercita Primul Amendament, această libertate de exprimare”. Jurnaliștii de la The Guardian notează totuși că, în diferite momente ale interviului pe care i l-au luat, sculptorul a spus că a făcut statuia și pentru a o sprijini pe văduva lui Charlie Kirk, pentru a „glorifica democrația” și pentru a „comemora o persoană”.

Ulterior a adăugat: „De ce fac statuia? Din același motiv pentru care Michelangelo a realizat Pietà, sau David, ori Leonardo da Vinci a pictat Mona Lisa. De ce? Pur și simplu pentru a comemora un moment, o persoană”.

Artistul susține că și-a cheltuit toți banii pentru a realiza statuia

Totuși, pare clar și că Furnari, deși nimeni nu îi comandase statuia, spera să câștige bani din acest proiect. El a spus că se aștepta ca anumite persoane foarte bogate, pe care nu le-a numit, să îi facă donații, după ce a cheltuit 100.000 de dolari pe oțel, rășină și manoperă. Până acum nu a găsit niciun cumpărător.

Disperat, Furnari a lansat o campanie de strângere de fonduri online, sperând să adune inițial 150.000 de dolari, dar, în cele din urmă, chiar milioane de dolari. El spune că sume mari i-ar permite să ducă statuia într-un turneu prin SUA. Până recent, reușise să strângă doar 1.400 de dolari.

„Credeam că proiectul va avea ecou în lume, indiferent la cine va ajunge, dar oamenii sunt ciudați”, afirmă el acum. „Adică nimeni nu prea vine să mă sprijine, mai ales din punct de vedere financiar. Până acum am cheltuit toți banii mei pe asta”, deplânge sculptorul din New York.