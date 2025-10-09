VIDEO O șoferiță a intrat cu mașina în geamurile unui magazin Pepco, în parcarea unui supermarket din Brăila

O șoferiță a intrat joi seară cu autoturismul în geamurile unui supermarket din municipiul Brăila, după ce a încurcat comenzile mașinii, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție.

Polițiștii Biroului Rutier Brăila, sosiți la fața locului în urma unui apel la 112, au constatat că femeia, în vârstă de 46 de ani, aflată la volanul autoturismului, ar fi lovit geamurile din sticlă ale societății comerciale în momentul plecării de pe loc.

„Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în parcarea Kaufland, din cartierul Viziru, a avut loc un accident cu pagube materiale. Polițiștii au stabilit că o femeie de 46 de ani, din Brăila, aflându-se la volanul unui autoturism, la plecarea de pe loc din parcare, ar fi lovit geamurile din sticlă ale unei societăți comerciale. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale”, a transmis IPJ Brăila, potrivit Agerpres.

Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Aceasta va fi sancționată conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precizează IPJ Brăila.

Fotografiile și înregistrările video publicate pe rețelele de socializare arată că șoferița a intrat cu mașina în geamurile unui magazin Pepco, aflat în incinta în care se afla și supermarketul Kaufland din cartierul Viziru.