VIDEO O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare”

Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, în care sunt arătați agenți ICE arestând oameni, informează Reuters.

Înregistrarea, distribuită luni de Casa Albă, conține melodia de succes a lui Carpenter din 2024, „Juno”. Imaginile arată agenți federali din domeniul imigrației urmărind și reținând persoane, în timp ce trecătorii filmau cu telefoanele mobile acțiunile acestora.

În mesajul publicat de Casa Albă scrie: „Ai încercat vreodată asta? Pa-pa” – o referire la versurile melodiei „Juno”.

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

„Această înregistrare este rea și dezgustătoare”, a scris Sabrina Carpenter, pe X. „Nu mă mai implicați niciodată pe mine sau muzica mea în beneficiul agendei voastre inumane”, a adăugat artista de 25 de ani.

Ca răspuns, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat: „Iată un mesaj scurt și concis pentru Sabrina Carpenter: nu ne vom cere scuze pentru deportarea din țara noastră a criminalilor periculoși, violatorilor și pedofililor intrați în mod ilegal (în țară, n.r). Oricine ar apăra aceste monștri bolnavi trebuie să fie prost sau nu se prinde?”.

Carpenter, cântăreață câștigătoare a premiului Grammy, se alătură unei liste de peste douăzeci de muzicieni, printre care Neil Young și The Rolling Stones, care s-au opus utilizării muzicii lor de către președintele Donald Trump.

Trump, aflat acum la al doilea mandat, are o prezență activă pe rețelele de socializare. Membrii echipei sale de comunicare postează adesea înregistrări video scurte, cu melodii populare pe fundal, pentru a ilustra eforturile președintelui de a-și îndeplini promisiunile din campania electorală.

Înregistrare postată luni pare să promoveze campania agresivă pe care administrația Trump o duce pentru a combate imigrația ilegală de la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie.

Criticii, printre care și Papa Leon, au contestat modul în care administrația Trump încearcă să-și pună în aplicare agenda în materie de imigrație, inclusiv arestările în tribunale, la colțurile străzilor din cartierele hispanice și raidurile în clădirile de apartamente unde locuiesc persoanele suspectate că se află ilegal în SUA.