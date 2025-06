VIDEO. „Oamenii de aici și-au dat votul pentru dumnealui”. Ce așteptări au localnicii din Chișinău de la Nicușor Dan

Președintele României a venit astăzi în vizită oficială în Republica Moldova, prima după câștigarea alegerilor. Cu acest prilej, corespondenta HotNews în Republica Moldova, Oxana Bodnar, a stat de vorbă cu mai mulți localnici din centrul Chișinăului pentru a afla ce așteptări au de la Nicușor Dan. „Să aibă grijă de cetățenii cu dublă cetățenia, pentru că oamenii de aici și-au dat votul pentru dumnealui”, a fost unul dintre răspunsurile primite.

Din cei peste 158.000 de moldoveni cu cetățenie română care au votat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, 88% l-au ales pe Nicușor Dan.

Cu câteva ore înainte de vizita președintelui român la București, pe străzile de pe traseul acestuia, între Aeroportul Chișinău și sediul Președinției, de pe bulevardul Ștefan cel Mare, erau mai mulți polițiști decât de obicei. Totuși, viața localnicilor se desfășura în ritmul ei obișnuit. Pe străzile centrale ale orașului era destul de multă aglomerație.

Lângă sediul Președinției, cu câteva ore înainte ca Nicușor Dan să ajungă la Chișinău, câțiva localnici aveau steagurile Republicii Moldova și României. Am mers către ei și i-am întrebat dacă au venit special pentru acest eveniment.

Nicușor Dan și Maia Sandu, la Chișinău. FOTO: Oxana Bodnar / HotNews

„Da. România este țara care ne susține. Noi toți suntem români. Eu sunt româncă. Noi avem cetățenia (n.r.- română) nu doar ca să plimbăm prin Europa, ci pentru că suntem români, europeni. Noi vrem în Europa”, a spus o femeie care era înfășurată în drapelul României.

Ei (n.r- românii) sunt partea noastră, frații noștri”, a adăugat o altă femeie care ține în mână stegulețele Republicii Moldova și României.

„Foarte bravo că a candidat! Noi mergem cu oameni deștepți înainte”, a adăugat o altă femeie din grup.

Am intrat în vorbă și cu alți oameni de pe stradă. Mulți nu știau că Nicușor Dan este venit în vizită la Chișinău. „Ce așteptări are de la președintele României?”, am întrebat o altă femeie de pe stradă.

„Să aibă grijă de cetățenii care au dublă cetățenia, pentru că oamenii de aici și-au dat votul pentru dumnealui. Să ne ajute în continuare că tot suntem o țară săracă, în care cu toții ne așteptăm la integrarea europeană, dar cine știe”, a spus femeia.

Polițiști pe străzile din Chișinău. FOTO: Oxana Bodnar

Am discutat și cu o vorbitoare de limba rusă, care a transmis că principala dorință a cetățenilor Republicii Moldova este pace și liniște.

– „Cunoașteți cine vine astăzi în Republica Moldova?

– Din câte cunosc, trebuie să vină președintele României. Este prima sa vizita la noi, unul prietenos. Tot ce pot să vă spun.

– Ce așteptări aveți de la relația dintre România și Republica Moldova, fiind cetateanca Republicii Moldova?

– Ce pot să-mi doresc decât pace, liniște, ca oamenii să se simtă normal, liniștit. Ce altceva aș putea să-mi doresc în aceasta perioadă?

– Dacă ați avea ocazia să transmiteți un mesaj direct domnului Nicușor Dan, ce i-ați fi spus președintelui României?

– I-aș dori succese, sănătate și să facă față funcției sale noi. Asta pentru că una este să fii primar al Bucureștiului și altceva să fii, totuși, fața României”, a declarat femeia.

În cadrul alegerilor prezidențiale din România, pentru candidatura lui Nicușor Dan au votat 88% dintre cetățeni români care au ieșit la vot în Republica Moldova. Numărul total al votanților de peste Prut în acest scrutin a ajuns la 158 de mii, un număr record pentru aceasta țară.