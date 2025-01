VIDEO Obuzierul RCH 155, cea mai nouă armă pe care Berlinul a trimis-o Ucrainei: „Unul dintre cele mai moderne sisteme de artilerie din lume”

Germania a livrat luni Ucrainei primul tun de artilerie autopropulsat RCH 155, fabricat de compania germano-olandeză KNDS, ca parte a sprijinului acordat armatei ucrainene împotriva invaziei ruse, în cadrul unui pachet ce prevede furnizarea a încă aproximativ 50 de astfel de sisteme Kievului, informează agenția spaniolă de presă EFE.

În cadrul unei ceremonii la fabrica KNDS din Kassel (landul Hesse, din vestul Germaniei), la care au participat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, şi ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksi Makeiev, autorităţile germane au transmis părţii ucrainene primul dintr-o serie de astfel de tunuri, pe care compania de armament îl descrie ca fiind unul dintre „cele mai moderne sisteme tubulare de artilerie din lume”, potrivit Agerpres.

Primul tun autopropulsat RCH 155 livrat luni face parte dintr-un pachet de ajutor german în valoare de 890 de milioane de euro, potrivit estimărilor lui Pistorius, în cadrul căruia, în total, 54 de astfel de sisteme vor fi livrate în următorii ani armatei ucrainene.

Ukraine buys newest howitzer on the market from Germany, the RCH 155. One costs $15M. Kyiv gets 54. Top speed 140km/h, light with excellent armour, powerful main gun and max firing range of 55km. Ukraine is the 1st customer. The 1st is in action, 53 others arriving in 2025-26. https://t.co/pTZuoGac6B pic.twitter.com/1dBIbNDVrI