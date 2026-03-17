VIDEO „Oscarul” primit de Sean Penn în Ucraina, după ce a ratat gala din SUA pentru a merge la Kiev

Sean Penn alături de președintele Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite pe care actorul a făcut-o în Ucraina în noiembrie 2022, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Actorul american Sean Penn a lipsit de la Gala Premiilor Oscar de duminică pentru a merge în Ucraina, iar compania feroviară a statului ucrainean Ukrzaliznytsia a anunțat marți că i-a oferit o versiune simbolică a faimoasei statuete a Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului.

Sean Penn, un susținător ferm al Ucrainei, a câștigat duminică Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, după interpretarea din satira politică „One Battle After Another” a regizorului Paul Thomas Anderson, în care joacă un ofițer militar corupt. Totuși, actorul a lipsit de la gală și a ales să meargă în Ucraina.

Penn a fost de mai multe ori în Ucraina în contextul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, inclusiv pentru a co-regiza un documentar despre președintele Volodimir Zelenski, pe care îl numește prieten.

„Oscar” făcut din metalul unui vagon avariat într-un atac rusesc

Ukrzaliznytsia a spus că a dorit să se asigure că actorul american pune mâna pe premiu, într-un fel sau altul, chiar dacă a călătorit la Kiev, a scris AFP.

„Sean Penn a venit în Ucraina și a ratat Premiile Academiei – prin urmare, căile ferate ucrainene i-au oferit unul de-ale lor”, a scris grupul feroviar de stat într-o postare pe platforma X.

În videoclipul postat, șeful companiei îi dăruiește lui Penn o statuetă în formă de Premiu Oscar, realizată dintr-o bucată de metal.

„Acest Oscar a fost făcut din metalul unui vagon avariat de un bombardament rusesc. Un simbol al rezilienței”, mai scrie în comunicat.

Sean Penn came to Ukraine and missed the Academy Awards — so Ukrainian railway gave him one of his own.



This Oscar was made of the metal of a railway car damaged by russian shelling. A symbol of resilience. 🇺🇦🎬 pic.twitter.com/7h7TdA5MbS — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 17, 2026

Penn, care odată cu gala de duminică a devenit abia al patrulea actor din istorie distins cu treii Premii Oscar, i-a dăruit una dintre statuete președintelui Zelenski cu ocazia unei vizite în Ucraina în 2022.

Penn a câștigat în 2004 primul său Premiu Oscar, pentru cel mai bun actor într-un rol principal, grație interpretării din filmul de mister „Mystic River”, în regia lui Clint Eastwood. El a triumfat din nou la aceeași categorie în 2009 pentru rolul din „Milk”, filmul care a prezentat viața activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

Zelenski, despre Penn: „Un adevărat prieten al Ucrainei”

Președintele Ucrainei, care s-a întâlnit luni cu Sean Penn, i-a mulțumit și l-a descris drept „un adevărat prieten al Ucrainei”, într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie cu el în biroul său alături de celebrul actor.

„Ai fost alături de Ucraina încă din prima zi a acestui război de amploare. La fel este și azi. Și știm că vei continua să fii alături de țara și poporul nostru”, a afirmat Zelenski în postare, adresându-se actorului.