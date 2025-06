VIDEO Reacția Papei Leon la conflictul Israel-Iran

Papa Leon a cerut sâmbătă autorităţilor din Iran şi Israel să acţioneze cu „raţiune”, îndemnând naţiunile să continue dialogul, după ce atacurile aeriene dintre cele două ţări au ucis zeci de persoane şi au trimis civili în adăposturi, relatează Reuters, conform News.ro.

Într-unul dintre cele mai puternice apeluri la pace din cele cinci săptămâni de papalitate, Leon a declarat audienţei din Bazilica Sfântul Petru că urmăreşte situaţia cu „mare îngrijorare”.

„Într-un moment atât de delicat, doresc cu tărie să reînnoiesc apelul la responsabilitate şi raţiune”, a spus papa.

„Angajamentul de a construi o lume mai sigură, liberă de ameninţarea nucleară, trebuie urmărit prin întâlniri respectuoase şi dialog sincer, pentru a construi o pace durabilă, fondată pe justiţie, fraternitate şi binele comun”, a arătat el.

„Nimeni nu ar trebui să ameninţe existenţa altcuiva”, a adăugat Papa Leon. „Este datoria tuturor ţărilor să sprijine cauza păcii, iniţiind căi de reconciliere şi promovând soluţii care să garanteze securitatea şi demnitatea pentru toţi”, a punctat suveranul pontif.

Papa Leon a fost ales pe 8 mai pentru a-l înlocui pe regretatul papă Francisc şi este primul papă din Statele Unite. Spre deosebire de Francisc, care adesea vorbea spontan la evenimentele publice, Leon este mai prudent şi aproape întotdeauna vorbeşte dintr-un text pregătit dinainte.

Papa a citit sâmbătă cu voce tare apelul său, în limba italiană, de pe o foaie de hârtie.

