VIDEO Parada militară de ziua lui Trump și a armatei SUA. „Este genul de lucru pe care îl vezi la Kim Jong Un”, avertizează criticii

La cinci luni de la revenirea la putere, Donald Trump se va bucura de o paradă militară rară la Washington, sâmbătă, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înființarea armatei americane, chiar în ziua în care liderul de la Casa Albă împlineşte 79 de ani, în timp ce oponenţii săi sunt chemaţi să manifesteze în număr mare în toată ţara împotriva începutului „autoritar” al mandatului său, relatează AFP, potrivit News.ro.

Pe străzile capitalei americane, al cărei centru monumental, cu Casa Albă în frunte, este baricadat cu kilometri de garduri de securitate înalte, are loc o demonstraţie de forţă şi fast, aşa cum îi place lui Donald Trump şi aşa cum visa de ani de zile. În plus, este şi ziua lui de naştere, scrie sursa citată.

În New York, Los Angeles, Chicago şi în paralel în toate cele 50 de state ale ţării, are loc o zi de mobilizare naţională numită „No Kings”, pentru a protesta faţă de „autoritarismul” său şi faţă de „militarizarea democraţiei” americane, fiind anunţate aproape 2.000 de mitinguri.

La Washington, pe lângă obeliscul emblematic al capitalei americane, vor defila de la Lincoln Memorial până la Casa Albă, începând cu ora locală 18:30 (duminică 1:30, ora României), aproape 7.000 de soldaţi, unii călare, mulţi în uniforme din diferite războaie, şi 150 de vehicule militare, survolaţi de 50 de avioane.

Mai mult, paraşutiştii îi vor înmâna un steag american lui Donald Trump, comandantul suprem.

