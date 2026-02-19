VIDEO Părinți care își obligau cei patru copii să cerșească pe străzile din Sectorul 5, reținuți de polițiști

Polițiștii din București au făcut miercuri percheziții la o familie din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar de exploatare și cerșetorie, după ce patru copii au fost obligați să aducă bani de pe străzi.

„La data de 18 februarie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 4 au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei”, a transmis joi dimineață Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Ancheta a început după ce, pe 8 decembrie 2025, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la patru minori, cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, care au fost determinați de către părinți și rude apropiate „să apeleze, în mod repetat, la mila publicului pentru a solicita ajutor material, sumele de bani obținute fiind însușite și utilizate de către adulți”.

„Din cercetările efectuate a reieșit că doi dintre suspecți, în calitate de părinți, i-ar fi determinat pe cei patru minori, inclusiv prin amenințări și injurii, să apeleze la mila publicului în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5, beneficiind de foloasele patrimoniale obținute de aceștia”, a precizat Poliția.

Cei 4 minori, toți frați, erau scoși la cerșit din noiembrie 2025 de părintii lor, frații tatălui (doi unchi ai copiilor) și un alt barbat care nu le era rudă. Cei patru depistați au fost reținuți. În continuare, poliția îl caută pe cel de-al cincilea suspect, un unchi, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

„Alte trei persoane ar fi sprijinit activitatea infracțională, prin transportarea minorilor în zonele respective și supravegherea acestora, pentru a se asigura că rămân în perimetru și obțin anumite sume de bani”, a precizat Poliția.

După cercetări, ieri, 18 februarie 2026, polițiștii au făcut două percheziții domiciliare, în municipiul București, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Canin și al Jandarmeriei Române.

„Patru persoane bănuite de comiterea faptei au fost depistate și conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legală. Activitățile sunt continuate în vederea depistării celei de-a cincea persoane”, a precizat Poliția.