VIDEO Pariul uluitor de norocos al unui politician PSD: a câștigat 24.000 de euro cu un bilet de 10 euro

Mai exact, biletul cu 24.000 de euro câștig a fost pus în perioada când era primar în orașul Oțelu Roșu.

„Joc de plăcere, joc sume foarte modice, din când în când”, a declarat senatorul pentru HotNews. Întrebat dacă își aduce aminte cum a câștigat 24.000 de euro, senatorul a precizat că biletul norocos a fost în 2024, înainte de a ajunge parlamentar.

Primar în Oțelul Roșu în perioada 2012-2024, Luca Mălăiescu, 59 de ani, susține că pariază sume mici la pariuri sportive, între 50 și 100 de lei. Din decembrie 2024, el este senator PSD.

Câștigul se găsește în declarația de avere. Întrebat de HotNews, Luca Mălăiescu, senator PSD de Caraș-Severin, susține că a mizat pe bilet 10 euro și de aici a câștigat 24.000 de euro.

A nimerit pariurile exacte pe fiecare dintre cele 27 de meciuri

„A fost o cotă foarte mare la vremea respectivă…Îmi aduc aminte că am pariat 50 de lei, că de obicei nu pariez mai mult. Au fost 27 de meciuri. Asta îmi aduc aminte, nu pot să uit toată viața. Nu am mai avut un asemenea câștig ca la acest bilet”, a povestit senatorul PSD, într-o discuție cu HotNews, despre cum a reușit să obțină o sumă importantă cu doar 10 euro.

Câștigul se află în declarația de avere pe care Luca Mălăiescu a depus-o la începutul mandatului de senator.

În aceeași declarație Mălăiescu susține că deține împreună cu soția sa o casă de 760 de mp în localitatea Oțelu Roșu, dar și un apartament de 48 de mp.

Familia Mălăiescu a cumpărat în ultimii ani terenuri în județul Timiș. În 2020, familia Mălăiescu a obținut un PUZ în comuna Giroc pentru construire locuințe individuale. Suprafața terenului a fost e 11.600 de mp.

În comuna Giroc a avut casă și Sorin Grindeanu, liderul PSD, pe care a vândut-o pentru 450.000 de euro.

Amploarea jocurilor de noroc

Magnitudinea și reglementările jocurilor de noroc sunt o temă complexă în societate. Referirea punctelor de vedere diferite este mai rar întâlnită în aceeași sursă. Încercând o sinteză care să prezinte mai multe perspective, aceasta ar fi următoarea, în formă simplificată.



Banca Națională a României a realizat un raport în care a menționat că, în 2023, cele mai multe plăți realizate de români cu cardul sunt, de departe, la jocurile de noroc.

O analiză HotNews a arătat că în primele cinci luni din 2025, românii au jucat circa 5.5 miliarde de lei la jocurile de noroc. Suma depășește totalul cheltuielilor de cazare a turiștilor în hotelurile din întreaga țară.

1,3 miliarde de euro la buget pe an

La rândul său industria jocurilor de noroc menționează că aceste sume jucate se întorc, într-o măsură importantă, la jucători.

Asta pe lângă impozitele care sunt colectate într-un raport de 99,31%, mult peste media colectării din alte industrii, susține FedBet, federația firmelor din piață. Industria vorbește despre 1,3 miliarde de euro contribuție la buget.

„Statul pierzător”

Pe de altă parte, un recent studiu realizat în Italia se intitulează „Statul Pierzător”. El analizează cifrele. Rezultatul? Impozitele acumulate de statul italian de la jocurile de noroc nu acoperă cheltuielile aceluiași stat, în privința dependenței și a costurilor sociale.

În Parlament, au fost depuse 21 de proiecte de lege referitoare la jocurile de noroc în ultimii șapte ani. Multe au fost respinse sau îngropate, fără să ajungă la un vot final, potrivit unei analize Hotnews.

Fenomenul jocurilor la negru. 23 de miliarde de euro neîncasați

În același timp, firmele legale susțin că pariurile ilegale sunt cele care impactează cu adevărat negativ și necontrolat societatea.

O investigație a GOLAZO a arătat că la 31 de firme legale, există peste 1.600 de siteuri care își derulează activitatea la negru, fără nicio protecție oferită celor care joacă și fără ca autoritățile să depună eforturi sistematice de localizare și stopare a jocului ilegal.

Chiar miercuri, un raport al Parlamentului European arată că piaţa ilegală a jocurilor de noroc online care vizează consumatorii din Uniunea Europeană a ajuns la 91,6 miliarde de euro în 2025, în creştere cu aproximativ 14% faţă de anul anterior, scrie News.ro. În același timp, statele membre au pierdut aproape 23 de miliarde de euro din taxe neîncasate, potrivit unui studiu prezentat în Parlamentul European.