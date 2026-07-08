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Actualitate

VIDEO Pariul uluitor de norocos al unui politician PSD: a câștigat 24.000 de euro cu un bilet de 10 euro

Cristian Andrei
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Câștigul se găsește în declarația de avere. Întrebat de HotNews, Luca Mălăiescu, senator PSD de Caraș-Severin, susține că a mizat pe bilet 10 euro și de aici a câștigat 24.000 de euro.

  • Câte meciuri spune el că a avut pe bilet?   

Primar în Oțelul Roșu în perioada 2012-2024, Luca Mălăiescu, 59 de ani, susține că pariază sume mici la pariuri sportive, între 50 și 100 de lei. Din decembrie 2024, el este senator PSD.

„Joc de plăcere, joc sume foarte modice, din când în când”, a declarat senatorul pentru HotNews. Întrebat dacă își aduce aminte cum a câștigat 24.000 de euro, senatorul a precizat că biletul norocos a fost în 2024, înainte de a ajunge parlamentar.

Mai exact, biletul cu 24.000 de euro câștig a fost pus în perioada când era primar în orașul Oțelu Roșu.