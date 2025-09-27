VIDEO Patronul unui club de manele a fost reținut pentru furt de curent. Poliția a descins când pe scenă cânta Adrian Minune

Patronul unui cunoscut clubul de manele din Bihor a fost reţinut de poliţiştii din Aleşd, fiind cercetat pentru furt de energie electrică şi modificarea fără drept a instalaţiilor energetice, scrie Bihoreanul. Poliția Bihor a precizat că fapta a fost descoperită în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în timpul unei acţiuni cu efective mărite, la care au participat poliţişti, jandarmi şi specialişti ai Distribuţie Energie Electrică România (D.E.E.R.).

„Polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Aleșd au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Măgești, județul Bihor, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt și deteriorarea, modificarea fără drept a instalațiilor energetice”, a anunțat sâmbătă agent şef de poliţie Alin Laza, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Bărbatul se numește Călin Lele și este patronul The King Club, un cunoscut local de manele din zona Aleșd.

„Din cercetări a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unui local public din comuna Măgeşti, ar fi folosit instalaţii clandestine de alimentare, prin care ar fi sustras, în mod repetat, energie electrică, fără ca aceasta să fie înregistrată de contor. Totodată, au fost identificate modificări neautorizate la echipamentele de măsurare şi la componentele instalaţiilor energetice”, se mai arată în informarea IPJ Bihor.

Sursele publicației Bihoreanul spun că instalaţia improvizată ar fi funcţionat după o schemă simplă. Curentul electric era tras direct de la sursa de pe stâlp până la consumator, ocolind contorul, astfel încât energia nu era înregistrată oficial.

Lele a fost reţinut vineri pentru 24 de ore, iar sâmbătă urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd pentru dispunerea măsurilor legale.

Avocatul acuză un abuz comis asupra clientului

În noaptea flagrantului, când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului. De altfel, Călin Lele a postat pe Facebook o filmare din parcarea localului, în care se aude muzica din club şi se văd poliţiştii, jandarmii şi reprezentanţii Electrica.

Avocatul său, Ionuţ Radi, a reacţionat public, acuzând „un abuz” din partea autorităţilor. Într-un video postat vineri pe reţelele sociale, el a afirmat că „este prima dată în istorie când este arestată o persoană care se prezumă că ar fi furat curent”, calificând acuzaţia drept „nedovedită, fără nicio probă”.

„După o audiere de 6 ore, clientul meu, Lele Călin, a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în centrul de reţinere al Poliţiei Bihor. A fost reţinut pentru o presupusă faptă de furt de energie electrică, o infracţiune nedovedită, fără nicio probă, doar cu o supoziţie şi cu aşa-zisa constatare făcută de lucrătorii de la Electrica”, a spus avocatul.

El a criticat şi modul în care s-au desfăşurat percheziţiile, susţinând că ar fi fost dispuse de „un procuror stagiar fără supraveghere” şi a ținut să precizeze că, în ultimii cinci ani, clientul său ar fi câştigat în instanţă toate contestaţiile formulate împotriva amenzilor aplicate de diverse instituţii ale statului.