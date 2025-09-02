VIDEO Pericol de explozie pe Drumul European E581, în apropiere de Bârlad, unde o cisternă cu GPL s-a răsturnat. Zeci oameni evacuați

Accidentul s-a produs marți după-amiază în sensul giratoriu care face legătura dintre Drumul European E581 și centura ocolitoare a municipiului Bârlad, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Pentru că se înregistrează scurgeri de gaze din cisterna răsturnată, locuitorii din zonă sunt evacuați, iar traficul a fost blocat, a anunțat prefectul județului, Eduard Popica.

Autocisterna – încărcată cu 19.000 de litri de gaz metan – era condusă de un bărbat din Republica Moldova și s-a răsturnat pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, arată primele cercetări desfășurate la fața locului. În urma accidentului, șoferul a fost rănit, fiind preluat de o ambulanță și transportat la spitalul din Bârlad.

În zonă s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, polițiști și jandarmi. Autoritățile locale îi evacuează pe localnicii care au case în apropiere, dat fiind riscul producerii unei explozii.

„Intervenția este una dificilă, deoarece gazul a început să iasă pe la o supapă de presiune. Locuitorii din imediata apropiere sunt evacuați. Accidentul a avut loc la 30 de metri de prima locuință. Până în momentul de față, au fost evacuate 30 de locuințe însă acțiunea este în dinamică”, a declarat pentru HotNews prefectul Județului Vaslui, Eduard Popica.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.

Drumul European 581 face legătura cu Punctul de trecere a Frontierei Albița (cel mai mare de la granița de est)