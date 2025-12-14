VIDEO Premierul Franței, îndemnat să intervină după scenele de la protestele fermierilor. „Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita escaladarea și confruntarea”

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a fost îndemnat duminică de autoritățile locale să intervină pentru a preveni o escaladare, în contextul protestelor organizate de fermieri împotriva sacrificării vitelor din cauza focarelor de dermatoză nodulară, transmite Reuters.

Fermierii din sudul Franței au fost indignați de ceea ce reclamă a fi un răspuns dur al guvernului la focarele de dermatoză nodulară.

Boala afectează bovinele și cauzează febră, depresie, noduli și edeme pe piele, ganglioni limfatici măriți, noduli pe membranele mucoase, scurgeri nazale și oculare, scăderea producției de lapte, răni și probleme la nivelul picioarelor, potrivit agenției de știri Reuters, citată de Agerpres.

În această săptămână, medicii veterinari au sacrificat o turmă de peste 200 de vaci într-un sat de lângă granița cu Spania, după ce au confirmat un singur caz de dermatoză. Fermierii au blocat drumuri și au aruncat gunoi de grajd în semn de protest, iar forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a-i da la o parte pe oamenii furioși care apărau vitele.

„Cu fiecare oră care trece, indignarea și furia cresc inexorabil în fața disperării oamenilor”, a declarat Carole Delga, lider al regiunii sudice Occitanie, care a devenit epicentrul focarului.

„Este timpul să interveniți pentru a asigura, cât mai curând posibil, un dialog franc și sincer cu fermierii”, a mai spus ea, în scrisoarea deschisă pe care i-a adresat-o premierului Lecornu.

🇫🇷⚡- French farmers hold mass protest over compulsory cattle culls amid disease outbreak pic.twitter.com/vNc0qmiDVW — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) December 13, 2025

Carole Delga a menționat că mulți francezi au fost „șocați” de imaginile cu animale sacrificate.

„Aceștia nu înțeleg utilizarea masivă a forței de către poliție”, a adăugat Delga, referindu-se la sacrificarea turmei din satul Les Bordes-sur-Arize.

„Trebuie să facem tot ce putem pentru a evita escaladarea și confruntarea”, a subliniat președinta consiliului regional.

Încă de vineri seară, activiștii au instalat bariere rutiere, în special în sud-vestul țării.

Nu departe de Spania, autostrada A64 era încă închisă, duminică, pe o distanță de peste 100 de kilometri.