VIDEO Premierul Republicii Moldova, explicații la București pentru „o exprimare ruptă din context” la adresa României: „Orice regres ne îngrijorează foarte mult pe toți”

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a ținut să clarifice joi, la Palatul Victoria, o declarație controversată pe care a făcut-o recent în Parlamentul de la Chișinău cu privire la dezechilibrele din sistemul de pensii din România. „Domnule premier, am avut recent o exprimare ruptă din context ce a generat multe interpretări”, a spus premierul Republicii Moldova într-o declarație comună cu premierul Ilie Bolojan.

„Vreau să știți că România este într-atât de legată de soarta noastră și noi de soarta României încât orice succes ne bucura deopotrivă și orice regres ne îngrijorează foarte mult pe toți. Mulți ani la rand, mai ales de când România a aderat la UE, am urmărit cu admirație și bucurie progresele dvostră, ritmul cu care se dezvolta economic societatea românească. România era un reper pentru noi și ne bucurăm împreună pentru ea, iar acum în ultimii ani am început să ne bucurăm și pentru succesele Moldovei”, a declarat premierul moldovean.

Premierul Alexandru Munteanu a subliniat faptul că România a ajutat de multe ori Republica Moldova.

„Planul nostru este să devenim dintr-o țară care trebuie ajutată, un stat care va continua să contribuie la securitatea regională, la conectivitatea energetică din această zonă, la unitatea europeana. Moldova își construiește cu o mâna de ajutor constanta din partea României un drum alături de statele europene. Avem multe de făcut împreună și cum zicem noi: ‘la mai mult și la mai mare’”, a mai spus premierul moldovean.

Ce declarație controversată a făcut premierul Republicii Moldova

Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, a făcut o declaraţie controversată în cadrul şedinţei Parlamentului de la Chişinău din 31 octombrie 2025, potrivit Primanews.ro.

În discuţia cu deputatul comunist Andrei Godoroja despre pensii şi dezechilibrele din sistem, Munteanu a afirmat că „situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova“ şi că acest lucru îl „bucură“.

„Cu siguranţă ne vom uita cu o revizuire totală la tot ce a fost şi ce va fi. Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România, iar situaţia la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova şi asta mă bucură“, a răspuns Alexandru Munteanu.

Deputatul Godoroja solicitase explicaţii privind discrepanţele dintre pensiile înalţilor demnitari, ale funcţionarilor cu statut special şi pensionarii din sectorul real, cu accent pe cei pensionaţi înainte de 1999, a căror situaţie este „deplorabilă“.

Alexandru Munteanu: Datorită sprijinului românesc şi european nu mai depindem de gazul rusesc

Revenind la declarațiile făcute joi la Palatul Victoria, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit României pentru sprijinul acordat pe piața de energie electrică. Potrivit acestuia, „Moldova a reuşit în aceşti ani, datorită sprijinului românesc şi european, să nu mai depindă de gazul rusesc.



”Devenim, dintr-un consumator vulnerabil, un partener regional activ şi un partener cheie, în coridorul vertical de gaze, care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova şi Ucraina. Vrem să extindem cooperarea. Pentru noi este important contractul semnat vara, între Energocom şi OMV Petrom, pentru accesarea de gaze din Neptun Deep. Invităm companiile de pe piaţa românească cu experienţă în producerea energiei vers şi sisteme de stocare să participe la licitaţiile de la noi. De asemenea, ne-am exprimat intenţia de a participa la construcţia următorului bloc de la Cernavodă”, a spus acesta, citat de News.ro.

Ilie Bolojan: România va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în cadrul declaraţiilor comune cu premierul Republicii Moldova, că România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova şi vor menţine un dialog extrem de dinamic între ministri, pentru a continua şi a aprofund proiectele comune.

Ilie Bolojan s-a referit la interconectarea infrastructurilor de energie şi transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava-Bălţi, reabilitarea şi electrificarea conexiunii feroviare Iaşi-Ungheni, cu fonduri europene, construcţia podului Ungheni, care va fi legat la autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani, facilitarea tranzitului la punctele de frontieră, cu obiectivul de a reduce timpul de aşteptare, un lucru important pentru cetăţeni şi pentru companii, în contextul în care România este cel mai important partener comercial al Republicei Moldova.