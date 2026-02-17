VIDEO Premierul respinge criticile PSD: „Toate deciziile au fost luate împreună” / „Problemele nu pot fi rezolvate nici prin postări, nici prin știri pe surse”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat marți seară la TVR că „toate deciziile” actualului guvern și ale coaliției au fost luate „de comun acord” chiar dacă „e adevărat că întotdeauna un guvern va fi identificat în principal cu persoana premierului”.

Vizat constant de critici dinspre PSD, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă îl deranjează că este criticat de unii dintre partenerii din coaliție și chiar și de unele voci din partid.

„Gândiți-vă că toate deciziile care au fost luate de acest guvern și de coaliție au fost luate împreună. Toate lucrurile au fost convenite de comun acord. E adevărat că întotdeauna un guvern va fi identificat în principal cu persoana premierului”, a răspuns Bolojan.

Premierul a spus că nu fuge de responsabilitățile pe care și le-a asumat.

„Ceea ce mi se pare, însă, corect nu pentru mine, ca persoană, ci pentru țara noastră, este ca pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă e nevoie de o minimă solidaritate și de o minimă responsabilitate pentru țara noastră, și, de asemenea, este nevoie de o predictibilitate, și de o stabilitate”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a spus că „problemele” țării există „indiferent cine este premierul României, Bolojan sau altcineva”.

„Ele nu pot fi rezolvate prin postări, nici pe Facebook, nici pe TikTok, nici prin știri pe surse, ci trebuie rezolvate prin măsuri care să asigure echilibre, care să pună economia pe baze reale și care, într-adevăr, să creeze oportunități pentru familie și pentru tinerii din România”, a subliniat Ilie Bolojan.